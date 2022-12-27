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  4. МАРКЕВИЧ: «Была договоренность: Шевченко уходит – я буду тренером сборной»
Сборная УКРАИНЫ
27 декабря 2022, 12:55 |
3541
6

МАРКЕВИЧ: «Была договоренность: Шевченко уходит – я буду тренером сборной»

Экс-наставник национальной команды год назад был готов возглавить национальную сборную

27 декабря 2022, 12:55 |
3541
6
МАРКЕВИЧ: «Была договоренность: Шевченко уходит – я буду тренером сборной»
УАФ. Мирон Маркевич

Бывший наставник национальной команды Украины Мирон Маркевич прокомментировал информацию о том, что Александр Петраков покинет сборную нашей страны по истечению срока своего контракта.

– Что он мог, то сделал в такое непростое время. Жаль, конечно, что команда не попала на чемпионат мира. Не могу сказать, что все было так уж плохо.

– Такое решение УАФ закономерно?
– Тренерская работа такая, что если нет результата, то жди, что с тобой не будут продлевать контракт.

– Вы бы согласились возглавить нашу национальную команду? Были ли контакты с УАФ и вообще с Павелко по этому вопросу?
– У нас была договоренность. Я ради этого и работал с УАФ пять лет, потому, что была договоренность – Шевченко уходит, а я буду тренировать сборную. Но не получилось. Не знаю, какие там обстоятельства и кто был за или против. Мне это уже не интересно.

– Если бы сейчас получили предложение возглавить сборную Украины, то что бы ответили?
– Нужно думать над таким вопросом. Год назад такое предложение было актуальным для меня. Я был готов и, честно говоря, мне очень хотелось. Но не получилось.

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Мирон Маркевич Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко сборная Украины по футболу Александр Петраков
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Источник FanDay
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Комментарии 6
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5 років працював за сотні тисяч в місяць жалованія. Бо роботи видно не було. А зараз можна розказати за любов до збірної. Блазень.
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⬆️
Только если Порошенко купит Карпаты.
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0
Alex196
Да сколько можно из пустого в порожнее .Неужели наша сборная не заслуживает хорошего специалиста .Или Шева или ребров или маркевич.это худшее что можно найти .Возьмите западного специалиста .пусть поставит игру 
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0
gvs58
Доки Павелку не звільнять з УАФ, толку не буде! Корупція, кумівство, тотальна брехня тощо. А Маркевич "невідслюнявив" банкнот, от і не взяли. А коли кинулись, що призначати не має кого, тимчасово знайшли Петракова. А зараз знову конкурс баксів!!! 
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0
Alex196
Быть тренером сборной это мечта .Ездишь в командировки просматривать Зинченко и миколенко в Англию .5 лет контракт с хорошим заработком и никто не трогает пока не отработает контракт .И совсем другое дело когда Маркевич тренировал Карпаты .в е время с игроками .каждую неделю игры и в понедельник ведут как на казнь к хозяину клуба для соакобития за очередное поражение Карпат в выходные 
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-1
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