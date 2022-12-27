Ди МАРИЯ – Рами, который критиковал Мартинеса: «Поплачь в другом месте»

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария ответил бывшему игроку Франции Адилю Рами, раскритиковавшему вратаря действующих чемпионов мира Эмилиано Мартинеса.



«Он – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте», – сказал Ди Мария.



Отметим, что бывший защитник сборной Франции Адиль Рами назвал Мартинеса «величайшим сукиным сыном в футболе».



Мартинес на ЧМ в Катаре выиграл две серии послематчевых пенальти, но не всем понравилось, как он это сделал.