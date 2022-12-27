Чемпионат мира27 декабря 2022, 14:10 |
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Ди МАРИЯ – Рами, который критиковал Мартинеса: «Поплачь в другом месте»
Игрок сборной Аргентины защищает вратаря команды
27 декабря 2022, 14:10 |
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Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария ответил бывшему игроку Франции Адилю Рами, раскритиковавшему вратаря действующих чемпионов мира Эмилиано Мартинеса.
«Он – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте», – сказал Ди Мария.
Отметим, что бывший защитник сборной Франции Адиль Рами назвал Мартинеса «величайшим сукиным сыном в футболе».
Мартинес на ЧМ в Катаре выиграл две серии послематчевых пенальти, но не всем понравилось, как он это сделал.
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