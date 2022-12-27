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  4. Ди МАРИЯ – Рами, который критиковал Мартинеса: «Поплачь в другом месте»
Чемпионат мира
27 декабря 2022, 14:10 |
273
0

Ди МАРИЯ – Рами, который критиковал Мартинеса: «Поплачь в другом месте»

Игрок сборной Аргентины защищает вратаря команды

27 декабря 2022, 14:10 |
273
0
Ди МАРИЯ – Рами, который критиковал Мартинеса: «Поплачь в другом месте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария ответил бывшему игроку Франции Адилю Рами, раскритиковавшему вратаря действующих чемпионов мира Эмилиано Мартинеса.

«Он – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте», – сказал Ди Мария.

Отметим, что бывший защитник сборной Франции Адиль Рами назвал Мартинеса «величайшим сукиным сыном в футболе».

Мартинес на ЧМ в Катаре выиграл две серии послематчевых пенальти, но не всем понравилось, как он это сделал.

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Анхель Ди Мария сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу Эмилиано Мартинес
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