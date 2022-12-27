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  4. Евгений КРАСНИКОВ: «Приглашение Кучера в Днепр-1 – моя идея»
Украина. Премьер лига
27 декабря 2022, 13:25 | Обновлено 27 декабря 2022, 13:40
371
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Евгений КРАСНИКОВ: «Приглашение Кучера в Днепр-1 – моя идея»

Спортивный директор днепрян – об успехах нового проекта

27 декабря 2022, 13:25 | Обновлено 27 декабря 2022, 13:40
371
1
Евгений КРАСНИКОВ: «Приглашение Кучера в Днепр-1 – моя идея»
prosport. Евгений Красников

Спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников рассказал о результатах работы в новом клубе.

– Насколько я понимаю, приглашение в команду Александра Кучера было вашей идеей?
– Это была просьба. Я знаю Кучера, его видение футбола, характер. Предполагал, что будет критика: мол, Красников тянет своего. Но, поверьте мне, я знаю Кучера. Каким он был игроком, таков и тренер: умный, жесткий, справедливый. Я не то, что настаивал, но сказал: если переходить, то вместе с ним.

– Он очень молод…
– Да, молодой. Но жесткий и в то же время справедливый. Прошла только половина чемпионата… Мы пришли внезапно. Все началось с чего? С ухода Йовичевича. Мне позвонил Русол, мы побеседовали. В то же время наш переход помог «Металлисту». Возможно, не так, как хотелось бы, но команда играет и показывает хорошую игру. «Заря» у них едва вырвала победу из-за детских ошибок, «Александрию» обыграли. Думаю, что «Металлист» – хорошая команда. Там остался весь менеджмент, поэтому они себя покажут. А в «Днепр-1» пошел вратарь, центральный защитник, правый и левый защитники ушли, опорный полузащитник… Пришли новые игроки. Мы в первых матчах с АЕКом еще не до конца понимали, что, где и как. А потом разобрались. Взяли Бабенко, Сарапия, Бланко, которого я раньше планировал в «Металлисте».

– Поставили Рубчинского, который стал едва ли не главным открытием…
– Я на него обратил внимание на первой же тренировке. И Кучер сказал, что это хороший парень, который должен играть. Поставили Рубчинского – и Валик не подвел.

Лишь уже в конце, учитывая, сколько он перенес операций, начал немного «подсаживаться». А так это боевая единица. Также Бабенко хорошо сыграл, и многие. На характере прошли. Только одно поражение от «Кривбасса». Да и там мы больше суток добирались. «Кривбасс» не пошел нам навстречу по переносу игры, но все законно. Единственные – и этот вопрос мы обязательно должны поднять в УПЛ – либо все отказывают, либо соглашаются на переносы. «Шахтер» обратился к определенным командам – они не отказали. Я говорю это не против «Шахтера». Просто должны быть одинаковые условия. И мы, и «Шахтер», и «Динамо» зарабатываем очки для еврорейтинга Украины. И если есть обращение о перенесении матчей, нужно чтобы либо все играли, либо всем переносили. А отдавать все на договоренность сторон неверно.

– Вы обыграли «Шахтер» и «Динамо».
– Мы когда пришли, все говорили, что «Днепр-1» не будет бороться ни за медали, не сможет выступить хорошо в еврокубках. Поначалу не понимали, кого куда поставить, но разобрались. АЕК даже нам помог – обнажил много проблем. Переставили Сарапия в защиту, Бабенко стал опорным, поставили Рубчинского, Бланко. Большую роль сыграли Пихаленок, Довбик, Сваток, Адамюк, Амаш, Когут выходил на замену… Но все – не хочу кого-то обидеть, не вспомнив. Валеф тоже. Некоторые с ниго смеются, но я смотрю на данные Wyscout – он является одним из лучших по всем показателям. У нас высокая линия обороны, а Валеф очень хорошо играет ногами, потому решили его взять.

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Евгений Красников Днепр-1 Александр Кучер
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Источник FootballHub
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zelc006
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