Реал планирует подписать Альфонсо Дэвиса в 2024 году

Мадридский «Реал» считает игрока «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвиса своим левым защитником будущего.

В Мадриде пристально следят за успехами 22-летнего футболиста и намерены предпринять попытку подписать его в 2024 году, когда у Дэвиса останется лишь год по действующему контракту с «Баварией».

Так в «Реале» надеются сбить цену на игрока и облегчить переговоры.

Напомним, ранее защитник «Баварии» получил признание на родине.