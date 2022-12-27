Испания27 декабря 2022, 11:33 |
387
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Реал планирует подписать Альфонсо Дэвиса в 2024 году
«Сливочные» хотят сбить цену, когда у канадского защитника остается год контракта с «Баварией»
27 декабря 2022, 11:33 |
387
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Мадридский «Реал» считает игрока «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвиса своим левым защитником будущего.
В Мадриде пристально следят за успехами 22-летнего футболиста и намерены предпринять попытку подписать его в 2024 году, когда у Дэвиса останется лишь год по действующему контракту с «Баварией».
Так в «Реале» надеются сбить цену на игрока и облегчить переговоры.
Напомним, ранее защитник «Баварии» получил признание на родине.
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