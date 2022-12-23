Снова лучший. Защитник Баварии получил признание на родине
Альфонсо Дэвис удостоен отличия в Канаде
22-летний Альфонсо Дэвис, который имеет либерийские корни, признан лучшим футболистом Канады по итогам 2022 года.
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В составе немецкой «Баварии» уроженец Будубурама в уходящем году стал чемпионом Бундеслиги и выиграл Суперкубок Германии. Кроме этого, Дэвис сыграл со сборной Канады на ЧМ-2022 – для канадской команды это был первый чемпионат мира за последние 36 лет.
Данное признание для Альфонсо Дэвиса не в диковинку. Он признан лучшим игроком Канады в четвертый раз за последние 5 лет.
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