Снова лучший. Защитник Баварии получил признание на родине

22-летний Альфонсо Дэвис, который имеет либерийские корни, признан лучшим футболистом Канады по итогам 2022 года.

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

В составе немецкой «Баварии» уроженец Будубурама в уходящем году стал чемпионом Бундеслиги и выиграл Суперкубок Германии. Кроме этого, Дэвис сыграл со сборной Канады на ЧМ-2022 – для канадской команды это был первый чемпионат мира за последние 36 лет.

Данное признание для Альфонсо Дэвиса не в диковинку. Он признан лучшим игроком Канады в четвертый раз за последние 5 лет.