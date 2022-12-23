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Германия
23 декабря 2022, 03:34 | Обновлено 23 декабря 2022, 03:39
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0

Снова лучший. Защитник Баварии получил признание на родине

Альфонсо Дэвис удостоен отличия в Канаде

23 декабря 2022, 03:34 | Обновлено 23 декабря 2022, 03:39
40
0
Снова лучший. Защитник Баварии получил признание на родине
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

22-летний Альфонсо Дэвис, который имеет либерийские корни, признан лучшим футболистом Канады по итогам 2022 года.

В составе немецкой «Баварии» уроженец Будубурама в уходящем году стал чемпионом Бундеслиги и выиграл Суперкубок Германии. Кроме этого, Дэвис сыграл со сборной Канады на ЧМ-2022 – для канадской команды это был первый чемпионат мира за последние 36 лет.

Данное признание для Альфонсо Дэвиса не в диковинку. Он признан лучшим игроком Канады в четвертый раз за последние 5 лет.

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Альфонсо Дэвис
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Источник Sport.ua
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