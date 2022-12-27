Гарри Кейн установил новый рождественский рекорд результативности в АПЛ

В понедельник, 26 декабря, в матче 17-го тура АПЛ «Брентфорд» и «Тоттенхэм» расписали ничью.



Проигрывая 0:2, в середине второго тайма «шпоры» дважды отличились за 6 минут, и смогли свести поединок к ничьей – 2:2.



Первый гол забил Гарри Кейн, это позволило ему стать автором абсолютного рекорда по количеству забитых мячей на Boxing Day (день, когда открывают подарки на Рождество).



На данный момент у Кейна 10 голов в матчах на Boxing Day. По этому показателю он опередил Робби Фаулера, на счету которого девять голов. По восемь мячей в этот день забили Алан Ширер и Робби Кин, но они также уже завершили карьеру.