Германия27 декабря 2022, 10:58 |
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Бавария близка к продлению контракта с Лукасом Эрнандесом
Соглашение будет рассчитано до 2027 года
27 декабря 2022, 10:58 |
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26-летний защитник Лукас Эрнандес близок к продлению контракта с «Баварией».
В самое ближайшее время Лукас должен продлить соглашение с клубом до 2027 года.
Эрнандес выступает за «Баварию» с июля 2019 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Бавария» нашла замену Нойеру.
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