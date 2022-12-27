Бавария близка к продлению контракта с Лукасом Эрнандесом

26-летний защитник Лукас Эрнандес близок к продлению контракта с «Баварией».

В самое ближайшее время Лукас должен продлить соглашение с клубом до 2027 года.

Эрнандес выступает за «Баварию» с июля 2019 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» нашла замену Нойеру.