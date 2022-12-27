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Германия
27 декабря 2022, 10:58 |
81
0

Бавария близка к продлению контракта с Лукасом Эрнандесом

Соглашение будет рассчитано до 2027 года

27 декабря 2022, 10:58 |
81
0
Бавария близка к продлению контракта с Лукасом Эрнандесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Эрнандес

26-летний защитник Лукас Эрнандес близок к продлению контракта с «Баварией».

В самое ближайшее время Лукас должен продлить соглашение с клубом до 2027 года.

Эрнандес выступает за «Баварию» с июля 2019 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» нашла замену Нойеру.

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Бавария Лукас Эрнандес продление контракта
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Источник Николо Скира
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