В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» на выезде выиграл у «Саутгемптона» со счетом 3:1.

Чемпионат Англии, 17-й тур

«Саутгемптон» – «Брайтон» – 1:3

Голы: Лаллана, 14 (0:1), Перро, 35, автогол (0:2), Марч, 56 (0:3), Уорд-Праус, 73 (1:3).