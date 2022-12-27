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Саутгемптон
26.12.2022, FT 1 : 3
Брайтон
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27 декабря 2022, 09:53 |
137
0

Саутгемптон – Брайтон – 1:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

27 декабря 2022, 09:53 |
137
0
Саутгемптон – Брайтон – 1:3. Видео голов и обзор матча
ФК Брайтон

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» на выезде выиграл у «Саутгемптона» со счетом 3:1.

Чемпионат Англии, 17-й тур

«Саутгемптон» – «Брайтон» – 1:3
Голы: Лаллана, 14 (0:1), Перро, 35, автогол (0:2), Марч, 56 (0:3), Уорд-Праус, 73 (1:3).

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Соломон Марч (Брайтон).
35’
ГОЛ ! Автогол забил Ромэн Перро (Саутгемптон).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Лаллана (Брайтон).
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Источник Sport.ua
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