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Англия
27 декабря 2022, 07:56 | Обновлено 27 декабря 2022, 07:58
36
0

Кристал Пэлас – Фулхэм – 0:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

27 декабря 2022, 07:56 | Обновлено 27 декабря 2022, 07:58
36
0
Кристал Пэлас – Фулхэм – 0:3. Видео голов и обзор матча
ФК Фулхэм

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Фулхэм» на выезде разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 3:0.

Чемпионат Англии, 17-й тур

«Кристал Пэлас» – «Фулхэм» – 0:3
Голы: Рид, 31 (0:1), Рим, 71 (0:2), Митрович, 80 (0:3).

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Кристал Пэлас Фулхэм видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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