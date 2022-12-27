Англия27 декабря 2022, 07:56 | Обновлено 27 декабря 2022, 07:58
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Кристал Пэлас – Фулхэм – 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
27 декабря 2022, 07:56 | Обновлено 27 декабря 2022, 07:58
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В матче 17-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Фулхэм» на выезде разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 3:0.
Чемпионат Англии, 17-й тур
«Кристал Пэлас» – «Фулхэм» – 0:3
Голы: Рид, 31 (0:1), Рим, 71 (0:2), Митрович, 80 (0:3).
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