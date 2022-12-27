Букайо САКА: «Пока все идёт по нашему плану»

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака в прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:1) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы все сосредоточены на одной цели, а именно: побеждать в каждом матче. Пока все идет по нашему плану», - сказал Сака.

Напомним, что подопечные Артеты одержали волевую победу над «молотобойцами» и остались на первой позиции в турнирной таблице.