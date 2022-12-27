Англия27 декабря 2022, 07:37 | Обновлено 27 декабря 2022, 07:47
140
0
Букайо САКА: «Пока все идёт по нашему плану»
Вингер «Арсенала» – о победе над «Вест Хэмом»
27 декабря 2022, 07:37 | Обновлено 27 декабря 2022, 07:47
140
0
Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака в прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:1) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы все сосредоточены на одной цели, а именно: побеждать в каждом матче. Пока все идет по нашему плану», - сказал Сака.
Напомним, что подопечные Артеты одержали волевую победу над «молотобойцами» и остались на первой позиции в турнирной таблице.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 декабря 2022, 00:07 0
Волевая победа «Канониров»
Футбол | 26 декабря 2022, 16:58 13
На московских болотах ищут выход из-под санкций
Футбол | 26.12.2022, 10:58
Футбол | 27.12.2022, 05:42
Теннис | 26.12.2022, 18:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.12.2022, 20:45 1
Футбол
26.12.2022, 08:07
25.12.2022, 18:55 7
26.12.2022, 14:33
25.12.2022, 17:45 1
26.12.2022, 01:00
26.12.2022, 13:05 4