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  4. Букайо САКА: «Пока все идёт по нашему плану»
Англия
27 декабря 2022, 07:37 | Обновлено 27 декабря 2022, 07:47
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Букайо САКА: «Пока все идёт по нашему плану»

Вингер «Арсенала» – о победе над «Вест Хэмом»

27 декабря 2022, 07:37 | Обновлено 27 декабря 2022, 07:47
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Букайо САКА: «Пока все идёт по нашему плану»
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака в прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:1) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы все сосредоточены на одной цели, а именно: побеждать в каждом матче. Пока все идет по нашему плану», - сказал Сака.

Напомним, что подопечные Артеты одержали волевую победу над «молотобойцами» и остались на первой позиции в турнирной таблице.

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Букайо Сака Арсенал Лондон Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Источник Sky Sports
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