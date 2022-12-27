ПСЖ покинул топ-менеджер

59-летний Жан-Клод Блан оставил пост генерального менеджера «ПСЖ».

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«Последние двенадцать сезонов были огромным профессиональным приключением, и я горжусь тем, что помог «ПСЖ» стать международной спортивной силой, которой клуб является сегодня», – заявил Блан.

Есть версия, что Жан-Клод Блан ушел из «ПСЖ» ради работы над новым проектом. Сообщается, что вскоре он может получить должность в клубе «Ницца».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» согласовал новый контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси.