ПСЖ покинул топ-менеджер
Из парижского клуба ушел генеральный менеджер
59-летний Жан-Клод Блан оставил пост генерального менеджера «ПСЖ».
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«Последние двенадцать сезонов были огромным профессиональным приключением, и я горжусь тем, что помог «ПСЖ» стать международной спортивной силой, которой клуб является сегодня», – заявил Блан.
Есть версия, что Жан-Клод Блан ушел из «ПСЖ» ради работы над новым проектом. Сообщается, что вскоре он может получить должность в клубе «Ницца».
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» согласовал новый контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
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