Юрген КЛОПП: «Первый тайм получился блестящим»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (победа 3:1):

«Мы добились хорошего результата в сложном матче. Думаю, что первый тайм в нашем исполнении получился блестящим. У соперника были свои моменты, но мы были действительно хороши. Мне понравилось то, что я увидел. В перерыве мы сказали ребятам, какие аспекты игры можно улучшить, и единственной проблемой во втором тайме стал пропущенный гол.

Соперник сильно давил, но в домашнем матче это нормально. Мы знали, что так будет, и должны были уверенно пройти через все трудности. Мы могли забить третий гол намного раньше, но всё в порядке».