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  4. Юрген КЛОПП: «Первый тайм получился блестящим»
Англия
26 декабря 2022, 23:16 |
177
0

Юрген КЛОПП: «Первый тайм получился блестящим»

Тренер «Ливерпуля» - о победе над «Астон Виллой»

26 декабря 2022, 23:16 |
177
0
Юрген КЛОПП: «Первый тайм получился блестящим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (победа 3:1):

«Мы добились хорошего результата в сложном матче. Думаю, что первый тайм в нашем исполнении получился блестящим. У соперника были свои моменты, но мы были действительно хороши. Мне понравилось то, что я увидел. В перерыве мы сказали ребятам, какие аспекты игры можно улучшить, и единственной проблемой во втором тайме стал пропущенный гол.

Соперник сильно давил, но в домашнем матче это нормально. Мы знали, что так будет, и должны были уверенно пройти через все трудности. Мы могли забить третий гол намного раньше, но всё в порядке».

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Юрген Клопп Ливерпуль Астон Вилла - Ливерпуль Английская Премьер-лига
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Источник BBC
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