Фабио КАПЕЛЛО: «Роналду станет обузой для любого клуба»

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло раскритиковал поведение Криштиану Роналду:

«Роналду сам виноват. Это не делает ему чести. Роналду как футболист не обсуждается, но эта ситуация... Он вел себя вызывающе, когда ходил и предлагал себя клубам. В результате он не нашел команды, которая бы поверила в него. Он станет обузой для любого клуба».

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» уже запланировал медосмотр для Роналду.