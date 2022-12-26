Другие новости26 декабря 2022, 20:44 |
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Фабио КАПЕЛЛО: «Роналду станет обузой для любого клуба»
Итальянский тренер – о поведении звездного форварда
26 декабря 2022, 20:44 |
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Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло раскритиковал поведение Криштиану Роналду:
«Роналду сам виноват. Это не делает ему чести. Роналду как футболист не обсуждается, но эта ситуация... Он вел себя вызывающе, когда ходил и предлагал себя клубам. В результате он не нашел команды, которая бы поверила в него. Он станет обузой для любого клуба».
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» уже запланировал медосмотр для Роналду.
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