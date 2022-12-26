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26 декабря 2022, 20:44 |
1231
0

Фабио КАПЕЛЛО: «Роналду станет обузой для любого клуба»

Итальянский тренер – о поведении звездного форварда

26 декабря 2022, 20:44 |
1231
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Фабио КАПЕЛЛО: «Роналду станет обузой для любого клуба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло раскритиковал поведение Криштиану Роналду:

«Роналду сам виноват. Это не делает ему чести. Роналду как футболист не обсуждается, но эта ситуация... Он вел себя вызывающе, когда ходил и предлагал себя клубам. В результате он не нашел команды, которая бы поверила в него. Он станет обузой для любого клуба».

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» уже запланировал медосмотр для Роналду.

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Источник: Аль-Наср запланировал медосмотр для Роналду
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Источник Corriere della Sera
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