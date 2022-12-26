Антонио КОНТЕ: «Побеждать все время нереально»
Наставник «Тоттенхэма» – о ничьей с «Брентфордом»
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Брентфордом» (2:2) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.
«Я доволен, интересная игра, хотелось бы все время побеждать, но все понимают, что это нереально. «Брентфорд» создал большие проблемы «Манчестер Сити», создал их и нам, особенно в первом тайме. Но мы все равно показали характер, чем я очень доволен. Мы сделали шаг вперед в этом смысле по отношению к прошлому сезону», - сказал Конте.
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