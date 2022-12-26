Александр КУЧЕР: «Мы не потянем запросы Ракицкого»

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер оценил шансы клуба подписать опытного украинского защитника Ярослава Ракицкого:

«Ярослав – очень хороший игрок, но сейчас я не думаю, что будет уместно приглашать его в «Днепр-1». Думаю, есть другие команды, которые играют в еврокубках и хотят видеть его в составе. Он достоин поиграть в Лиге чемпионов. Думаю, мы не потянем запросы Ярослава».

Ранее Кучер рассказал о будущем Артема Довбика.