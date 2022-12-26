Украина. Премьер лига26 декабря 2022, 20:04 |
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Александр КУЧЕР: «Мы не потянем запросы Ракицкого»
Тренер «Днепра-1» – о шансах подписать опытного защитника
26 декабря 2022, 20:04 |
1462
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Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер оценил шансы клуба подписать опытного украинского защитника Ярослава Ракицкого:
«Ярослав – очень хороший игрок, но сейчас я не думаю, что будет уместно приглашать его в «Днепр-1». Думаю, есть другие команды, которые играют в еврокубках и хотят видеть его в составе. Он достоин поиграть в Лиге чемпионов. Думаю, мы не потянем запросы Ярослава».
Ранее Кучер рассказал о будущем Артема Довбика.
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А если бы Кучер говорил прямо как есть, то он сказал бы что-то типа: та н..й он нам надо? Мало того, что даже в Турции он никому не нужен. Плюс зарплата у него будет достаточно высокой. Так еще и его ватная репутация однозначно не пойдет на пользу в плане взаимодействия с болельщиками.
А так, Кучер красиво съехал. Тут он молодца.