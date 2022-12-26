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  4. Александр КУЧЕР: «Мы не потянем запросы Ракицкого»
Украина. Премьер лига
26 декабря 2022, 20:04 |
1462
4

Александр КУЧЕР: «Мы не потянем запросы Ракицкого»

Тренер «Днепра-1» – о шансах подписать опытного защитника

26 декабря 2022, 20:04 |
1462
4
Александр КУЧЕР: «Мы не потянем запросы Ракицкого»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер оценил шансы клуба подписать опытного украинского защитника Ярослава Ракицкого:

«Ярослав – очень хороший игрок, но сейчас я не думаю, что будет уместно приглашать его в «Днепр-1». Думаю, есть другие команды, которые играют в еврокубках и хотят видеть его в составе. Он достоин поиграть в Лиге чемпионов. Думаю, мы не потянем запросы Ярослава».

Ранее Кучер рассказал о будущем Артема Довбика.

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Днепр-1 Александр Кучер Ярослав Ракицкий
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Источник Український футбол
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Комментарии 4
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BekXan
Раку 33 останній сезон в турків провальний.Форми немає.Які вимоги ?Він вже в тій стадії куди запросять ,а не які хочу запити.
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+4
Remark
Какие еще команды, которые играют в еврокубках, хотят его видеть в составе? Это могло быть сказано только в том случае, что Александр не хотел обидеть бывшего одноклубника.
А если бы Кучер говорил прямо как есть, то он сказал бы что-то типа: та н..й он нам надо? Мало того, что даже в Турции он никому не нужен. Плюс зарплата у него будет достаточно высокой. Так еще и его ватная репутация однозначно не пойдет на пользу в плане взаимодействия с болельщиками.
А так, Кучер красиво съехал. Тут он молодца.
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0
Віталій Ткачук
Вас вболівальники б задзьобали за підписання цього персонажа. Досить того що він вже давно втратив свій рівень, так ще й репутація підмочена.
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0
Злий Глобинець
Які ще запити? Він вже не потягне і Лігу Європи. Вік дається взнаки. Середняк УПЛ типу Ворскли буде для Яріка ідеальним варіантом завершення кар'єри. І запити теж мають відповідати цьому рівню.
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0
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