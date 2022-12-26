Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Пока что он в Днепре-1». Кучер рассказал о трансферной ситуации Довбика
Украина. Премьер лига
26 декабря 2022, 11:49 |
642
1

«Пока что он в Днепре-1». Кучер рассказал о трансферной ситуации Довбика

Вероятно, Артем доиграет сезон в Украине

26 декабря 2022, 11:49 |
642
1
«Пока что он в Днепре-1». Кучер рассказал о трансферной ситуации Довбика
ФК Днепр-1

Наставник «Днепра-1» Александр Кучер надеется, что ведущий бомбардир команды Артем Довбик останется в Украине до конца сезона, чтобы помочь команде бороться за титул.

«Пока он с нами. Думаю, до лета он точно останется в «Днепре-1», но это будет зависеть от президента клуба и самого Артема. Насколько я знаю, сейчас по нему нет конкретных предложений. Но, повторюсь, решение по Довбику буду принимать не я, а руководство и футболист исходя от предложений».

«Как и все футболисты, он, конечно, хочет попробовать свои силы в сильнейших европейских чемпионатах. Он классный нападающий с хорошим ударом и скоростью. Думаю, ему подойдет Серия А и Бундеслига, возможно, даже АПЛ», — сказал Кучер.

Ранее Артем заявил, что хочет уйти, но, скорее всего, до лета будет выступать за «Днепр-1».

По теме:
Президент Днепра-1: «Очень радуют победы над Шахтером и Динамо»
В Днепр-1 не вернется. Ди Франко подписал контракт с Атлетико Тукуман
В Днепр-1 может вернуться из аренды бразильский вингер
Александр Кучер Днепр-1 Артем Довбик
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Український футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 26 декабря 2022, 01:00 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»
Футбол | 25 декабря 2022, 21:29 9
ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»
ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»

Златан опубликовал фото с ринга в своем Instagram с интересной подписью

«Очень приятно, Ринат». Алла Бублий рассказала про интервью с олигархами
Футбол | 26.12.2022, 10:10
«Очень приятно, Ринат». Алла Бублий рассказала про интервью с олигархами
«Очень приятно, Ринат». Алла Бублий рассказала про интервью с олигархами
Рокировка героями ЧМ. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение
Футбол | 25.12.2022, 18:55
Рокировка героями ЧМ. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение
Рокировка героями ЧМ. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение
ЙОВИЧЕВИЧ: «В Хорватии у Мудрика уже было бы 100 матчей, у Судакова - 70»
Футбол | 26.12.2022, 11:11
ЙОВИЧЕВИЧ: «В Хорватии у Мудрика уже было бы 100 матчей, у Судакова - 70»
ЙОВИЧЕВИЧ: «В Хорватии у Мудрика уже было бы 100 матчей, у Судакова - 70»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
donnerwetter
А Кучера ещё не пригласили спасать Вест Хэм Юнайтед?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»
Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»
26.12.2022, 00:35 6
Футбол
Трагедия в мире UFC. Умер член Зала славы в возрасте 45 лет
Трагедия в мире UFC. Умер член Зала славы в возрасте 45 лет
25.12.2022, 17:45
MMA
Месси: уйти нельзя, остаться
Месси: уйти нельзя, остаться
24.12.2022, 11:20 19
Футбол
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
25.12.2022, 02:55 12
Футбол
Эдди ХИРН: «В конце девятого раунда я думал, что Джошуа победит Усика»
Эдди ХИРН: «В конце девятого раунда я думал, что Джошуа победит Усика»
24.12.2022, 20:30 1
Бокс
Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре
Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре
24.12.2022, 12:02 1
Футбол
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
25.12.2022, 02:13 8
Бокс
Инна ЯРМОЛЕНКО: «Андрей был в Чернигове, ему больно смотреть на город»
Инна ЯРМОЛЕНКО: «Андрей был в Чернигове, ему больно смотреть на город»
24.12.2022, 16:10 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности