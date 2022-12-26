«Пока что он в Днепре-1». Кучер рассказал о трансферной ситуации Довбика

Наставник «Днепра-1» Александр Кучер надеется, что ведущий бомбардир команды Артем Довбик останется в Украине до конца сезона, чтобы помочь команде бороться за титул.

«Пока он с нами. Думаю, до лета он точно останется в «Днепре-1», но это будет зависеть от президента клуба и самого Артема. Насколько я знаю, сейчас по нему нет конкретных предложений. Но, повторюсь, решение по Довбику буду принимать не я, а руководство и футболист исходя от предложений».

«Как и все футболисты, он, конечно, хочет попробовать свои силы в сильнейших европейских чемпионатах. Он классный нападающий с хорошим ударом и скоростью. Думаю, ему подойдет Серия А и Бундеслига, возможно, даже АПЛ», — сказал Кучер.

Ранее Артем заявил, что хочет уйти, но, скорее всего, до лета будет выступать за «Днепр-1».