«Пока что он в Днепре-1». Кучер рассказал о трансферной ситуации Довбика
Вероятно, Артем доиграет сезон в Украине
Наставник «Днепра-1» Александр Кучер надеется, что ведущий бомбардир команды Артем Довбик останется в Украине до конца сезона, чтобы помочь команде бороться за титул.
«Пока он с нами. Думаю, до лета он точно останется в «Днепре-1», но это будет зависеть от президента клуба и самого Артема. Насколько я знаю, сейчас по нему нет конкретных предложений. Но, повторюсь, решение по Довбику буду принимать не я, а руководство и футболист исходя от предложений».
«Как и все футболисты, он, конечно, хочет попробовать свои силы в сильнейших европейских чемпионатах. Он классный нападающий с хорошим ударом и скоростью. Думаю, ему подойдет Серия А и Бундеслига, возможно, даже АПЛ», — сказал Кучер.
Ранее Артем заявил, что хочет уйти, но, скорее всего, до лета будет выступать за «Днепр-1».
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