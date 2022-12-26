Англия26 декабря 2022, 18:44 | Обновлено 26 декабря 2022, 18:45
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Тоттенхэм пропускает первым в девяти матчах подряд
Грустная статистика для команды Антонио Конте
26 декабря 2022, 18:44 | Обновлено 26 декабря 2022, 18:45
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В поединке 17-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» вырвал ничью с «Брентфордом» (2:2), проигрывая по ходу встречи в два мяча.
«Тоттенхэм» пропустил первым в девяти матчах во всех турнирах подряд. В АПЛ «шпоры» позволили сопернику открыть счет в шестом матче кряду.
Это худший результат команды с апреля 2014 года. Тогда «Тоттенхэм» тренировал Тим Шервуд.
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