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Англия
26 декабря 2022, 18:44 | Обновлено 26 декабря 2022, 18:45
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0

Тоттенхэм пропускает первым в девяти матчах подряд

Грустная статистика для команды Антонио Конте

26 декабря 2022, 18:44 | Обновлено 26 декабря 2022, 18:45
105
0
Тоттенхэм пропускает первым в девяти матчах подряд
ФК Тоттенхэм

В поединке 17-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» вырвал ничью с «Брентфордом» (2:2), проигрывая по ходу встречи в два мяча.

«Тоттенхэм» пропустил первым в девяти матчах во всех турнирах подряд. В АПЛ «шпоры» позволили сопернику открыть счет в шестом матче кряду.

Это худший результат команды с апреля 2014 года. Тогда «Тоттенхэм» тренировал Тим Шервуд.

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Антонио Конте Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Брентфорд - Тоттенхэм
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Источник Opta
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