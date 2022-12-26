Тоттенхэм пропускает первым в девяти матчах подряд

В поединке 17-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» вырвал ничью с «Брентфордом» (2:2), проигрывая по ходу встречи в два мяча.

«Тоттенхэм» пропустил первым в девяти матчах во всех турнирах подряд. В АПЛ «шпоры» позволили сопернику открыть счет в шестом матче кряду.

Это худший результат команды с апреля 2014 года. Тогда «Тоттенхэм» тренировал Тим Шервуд.