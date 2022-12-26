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  4. Юрген КЛОПП: «Было радостью наблюдать за Месси в Катаре»
Англия
26 декабря 2022, 18:05 | Обновлено 26 декабря 2022, 18:11
182
0

Юрген КЛОПП: «Было радостью наблюдать за Месси в Катаре»

Наставник «Ливерпуля» – об аргентинском форварде

26 декабря 2022, 18:05 | Обновлено 26 декабря 2022, 18:11
182
0
Юрген КЛОПП: «Было радостью наблюдать за Месси в Катаре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп восхитился капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Аргентина заслужила победу. Я очень рад за них, они долго этого ждали.

Величайший футболист на моей жизни – Лионель Месси. То, как он играет в его возрасте, намекает нам на то, как долго футболисты могут выступать на топ-уровне.

Нам не стоит заранее списывать игроков со счетов. Было радостью наблюдать за Месси», - сказал Клопп.

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Источник Liverpool Echo
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