Юрген КЛОПП: «Было радостью наблюдать за Месси в Катаре»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп восхитился капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Аргентина заслужила победу. Я очень рад за них, они долго этого ждали.

Величайший футболист на моей жизни – Лионель Месси. То, как он играет в его возрасте, намекает нам на то, как долго футболисты могут выступать на топ-уровне.

Нам не стоит заранее списывать игроков со счетов. Было радостью наблюдать за Месси», - сказал Клопп.