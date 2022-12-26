Их было трое. Названы все противники присутствия Бензема в сборной Франции

Против присутствия форварда мадридского Реала» в стане национальной команды Франции выступали голкипер Уго Льорис, а также нападающие Оливье Жиру и Антуан Гризманн.

Якобы больше всех против Бензема выступал Гризманн. Он был уверен, что Карим забирает себе слишком много внимания, поэтому между игроками на этой почве возникла сильная напряженность.