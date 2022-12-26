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  4. Их было трое. Названы все противники присутствия Бензема в сборной Франции
Франция
26 декабря 2022, 16:04 |
2014
3

Их было трое. Названы все противники присутствия Бензема в сборной Франции

Форварду путь в команду был заказан

26 декабря 2022, 16:04 |
2014
3
Их было трое. Названы все противники присутствия Бензема в сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Против присутствия форварда мадридского Реала» в стане национальной команды Франции выступали голкипер Уго Льорис, а также нападающие Оливье Жиру и Антуан Гризманн.

Якобы больше всех против Бензема выступал Гризманн. Он был уверен, что Карим забирает себе слишком много внимания, поэтому между игроками на этой почве возникла сильная напряженность.

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Уго Льорис Антуан Гризманн Карим Бензема Оливье Жиру
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Источник AS
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Комментарии 3
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Gargantua
а вообще история с шантажом Вальбуэна на столько омерзительная, что мне было бы тоже неприятно с таким человеком общаться.
Хотя футболист он безусловно очень сильный.
Но... есть вещи важнее футбола.
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+3
dassin
тому й програли
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0
Gargantua
трое белых, кстати. еще бы Рабьо присоединился и на лицо факт расизма ))
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-1
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