Франция26 декабря 2022, 16:04 |
2014
3
Их было трое. Названы все противники присутствия Бензема в сборной Франции
Форварду путь в команду был заказан
26 декабря 2022, 16:04 |
2014
3
Против присутствия форварда мадридского Реала» в стане национальной команды Франции выступали голкипер Уго Льорис, а также нападающие Оливье Жиру и Антуан Гризманн.
Якобы больше всех против Бензема выступал Гризманн. Он был уверен, что Карим забирает себе слишком много внимания, поэтому между игроками на этой почве возникла сильная напряженность.
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Хотя футболист он безусловно очень сильный.
Но... есть вещи важнее футбола.