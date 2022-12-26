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Испания
26 декабря 2022, 15:43 | Обновлено 26 декабря 2022, 16:51
485
0

Левандовски рассказал, сколько сможет играть на высоком уровне

Поляк на покой пока не собирается

26 декабря 2022, 15:43 | Обновлено 26 декабря 2022, 16:51
485
0
Левандовски рассказал, сколько сможет играть на высоком уровне
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий испанского клуба «Барселона» Роберт Левандовски заявил, что еще имеет силы для того, чтобы оставаться на высоком игровом уровне.

«Я знаю, что могу быть на этом уровне следующие три года, потому что я работаю так 10 или 15 лет, чтобы играть как можно больше. Я не чувствую себя старше своих одноклубников, не чувствую себя на свой возраст», — признался Левандовски.

Ранее 34-летний Роберт Левандовски высказался о целях каталонской команды на нынешний сезон-2022/2023.

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Источник Football Espana
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