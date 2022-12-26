Левандовски рассказал, сколько сможет играть на высоком уровне

Нападающий испанского клуба «Барселона» Роберт Левандовски заявил, что еще имеет силы для того, чтобы оставаться на высоком игровом уровне.

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«Я знаю, что могу быть на этом уровне следующие три года, потому что я работаю так 10 или 15 лет, чтобы играть как можно больше. Я не чувствую себя старше своих одноклубников, не чувствую себя на свой возраст», — признался Левандовски.

Ранее 34-летний Роберт Левандовски высказался о целях каталонской команды на нынешний сезон-2022/2023.