ЛЕВАНДОВСКИ: «Выиграть Ла Лигу и Лигу Европы – большой и трудный вызов»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что команда должна бороться за победы в Ла Лиге и Лиге Европы в нынешнем сезоне:

«Конечно, мы должны подумать об этом. Это большой и трудный вызов. И мы должны принять его, не говоря, что у нас нет шансов. Нет, они у нас есть, потому что мы первые в Ла Лиге.

В Лиге Европы, возможно, еще слишком рано делать прогнозы. Сначала надо думать о «Манчестер Юнайтед», но в Ла Лиге стоит уделять много внимания каждой игре. Если мы будем идти от победы к победе, то и в чемпионате станем ближе к победе».