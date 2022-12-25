Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕВАНДОВСКИ: «Выиграть Ла Лигу и Лигу Европы – большой и трудный вызов»
Испания
25 декабря 2022, 15:38 | Обновлено 25 декабря 2022, 15:39
174
0

ЛЕВАНДОВСКИ: «Выиграть Ла Лигу и Лигу Европы – большой и трудный вызов»

Форвард «Барселоны» – о целях на сезон

25 декабря 2022, 15:38 | Обновлено 25 декабря 2022, 15:39
174
0
ЛЕВАНДОВСКИ: «Выиграть Ла Лигу и Лигу Европы – большой и трудный вызов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что команда должна бороться за победы в Ла Лиге и Лиге Европы в нынешнем сезоне:

«Конечно, мы должны подумать об этом. Это большой и трудный вызов. И мы должны принять его, не говоря, что у нас нет шансов. Нет, они у нас есть, потому что мы первые в Ла Лиге.

В Лиге Европы, возможно, еще слишком рано делать прогнозы. Сначала надо думать о «Манчестер Юнайтед», но в Ла Лиге стоит уделять много внимания каждой игре. Если мы будем идти от победы к победе, то и в чемпионате станем ближе к победе».

По теме:
Анатолий ТРУБИН: «Перед стартом УПЛ эксперты похоронили Шахтер»
Хави определился с неприкасаемыми игроками Барселоны
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Роберт Левандовски Барселона Ла Лига Лига Европы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Футбол | 24 декабря 2022, 19:18 25
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»

Топ-менеджер «горняков» обвинил главный футбольный орган планеты в ошибочных действиях

ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
Футбол | 24 декабря 2022, 23:59 16
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»

Президент «Ингульца» ответил известному журналисту

Александр ГВОЗДИК: «Я возвращаюсь»
Бокс | 25.12.2022, 11:42
Александр ГВОЗДИК: «Я возвращаюсь»
Александр ГВОЗДИК: «Я возвращаюсь»
Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»
Футбол | 24.12.2022, 18:59
Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»
Журналист: «Милевский после завершения карьеры так и не вышел из депрессии»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 декабря
Футбол | 25.12.2022, 07:20
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 декабря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Инна ЯРМОЛЕНКО: «Андрей был в Чернигове, ему больно смотреть на город»
Инна ЯРМОЛЕНКО: «Андрей был в Чернигове, ему больно смотреть на город»
24.12.2022, 16:10 5
Футбол
Назван список лучших теннисистов в истории. Джокович обогнал Федерера
Назван список лучших теннисистов в истории. Джокович обогнал Федерера
23.12.2022, 18:59
Теннис
Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре
Все серьезно. Кавани и Хименесу грозит длительный бан за поведение в Катаре
24.12.2022, 12:02 1
Футбол
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
23.12.2022, 19:18 21
Футбол
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
25.12.2022, 02:13 5
Бокс
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
25.12.2022, 04:57 4
Футбол
Месси: уйти нельзя, остаться
Месси: уйти нельзя, остаться
24.12.2022, 11:20 19
Футбол
Известен победитель командного турнира в ОАЭ. Свентек проиграла в финале
Известен победитель командного турнира в ОАЭ. Свентек проиграла в финале
25.12.2022, 05:34
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности