Хуан Себастьян ВЕРОН: «Месси на шаг впереди Роналду»

47-летний аргентинец Хуан Себастьян Верон выдал сравнительную характеристику достижениям капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и португальского форварда Криштиану Роналду. Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Челси» и миланского «Интера» заявил, что Месси лучше Роналду.

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«Этот спор продолжится, но я считаю, что Месси опережает Роналду, помимо того, что его уровень выше, чем у большинства игроков современности и прошлого.

Нет сомнений в том, что Лео сейчас на шаг впереди», – рассказал Верон.