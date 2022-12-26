Аргентина26 декабря 2022, 14:41 | Обновлено 26 декабря 2022, 14:43
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Хуан Себастьян ВЕРОН: «Месси на шаг впереди Роналду»
Аргентинский экс-полузащитник сравнил соотечественника и португальского нападающего
26 декабря 2022, 14:41 | Обновлено 26 декабря 2022, 14:43
345
0
47-летний аргентинец Хуан Себастьян Верон выдал сравнительную характеристику достижениям капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и португальского форварда Криштиану Роналду. Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Челси» и миланского «Интера» заявил, что Месси лучше Роналду.
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«Этот спор продолжится, но я считаю, что Месси опережает Роналду, помимо того, что его уровень выше, чем у большинства игроков современности и прошлого.
Нет сомнений в том, что Лео сейчас на шаг впереди», – рассказал Верон.
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