Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хуан Себастьян ВЕРОН: «Месси на шаг впереди Роналду»
Аргентина
26 декабря 2022, 14:41 | Обновлено 26 декабря 2022, 14:43
345
0

Хуан Себастьян ВЕРОН: «Месси на шаг впереди Роналду»

Аргентинский экс-полузащитник сравнил соотечественника и португальского нападающего

26 декабря 2022, 14:41 | Обновлено 26 декабря 2022, 14:43
345
0
Хуан Себастьян ВЕРОН: «Месси на шаг впереди Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

47-летний аргентинец Хуан Себастьян Верон выдал сравнительную характеристику достижениям капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и португальского форварда Криштиану Роналду. Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Челси» и миланского «Интера» заявил, что Месси лучше Роналду.

«Этот спор продолжится, но я считаю, что Месси опережает Роналду, помимо того, что его уровень выше, чем у большинства игроков современности и прошлого.

Нет сомнений в том, что Лео сейчас на шаг впереди», – рассказал Верон.

По теме:
ФОТО. Роналду получил от Джорджины на Рождество роскошный кабриолет
Топ-источник. Эрдоган рассказал, куда, по его информации, перейдет Роналду
Спортдир Аль-Насра: «Роналду? В нужное время будущее откроется всем»
Хуан Себастьян Верон Лионель Месси Криштиану Роналду
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сидорчук назвал игроков, которые могут стать капитанами Динамо после него
Футбол | 26 декабря 2022, 13:58 0
Сидорчук назвал игроков, которые могут стать капитанами Динамо после него
Сидорчук назвал игроков, которые могут стать капитанами Динамо после него

Это молодые исполнители

Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом
Футбол | 25 декабря 2022, 23:59 8
Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом
Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Николо Скира

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 26.12.2022, 01:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Экс-игрок Ювентуса умер в возрасте 49 лет
Футбол | 25.12.2022, 19:39
Экс-игрок Ювентуса умер в возрасте 49 лет
Экс-игрок Ювентуса умер в возрасте 49 лет
Как игроки Шахтера выехали из Украины? Клуб пояснил ситуацию
Футбол | 26.12.2022, 09:45
Как игроки Шахтера выехали из Украины? Клуб пояснил ситуацию
Как игроки Шахтера выехали из Украины? Клуб пояснил ситуацию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трагедия в мире UFC. Умер член Зала славы в возрасте 45 лет
Трагедия в мире UFC. Умер член Зала славы в возрасте 45 лет
25.12.2022, 17:45
MMA
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
25.12.2022, 04:57 6
Футбол
ЧУ-2022 по биатлону. Сестры Семеренко и Кривонос выиграли женскую эстафету
ЧУ-2022 по биатлону. Сестры Семеренко и Кривонос выиграли женскую эстафету
25.12.2022, 13:10
Биатлон
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
24.12.2022, 23:59 22
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
24.12.2022, 19:18 25
Футбол
Промоутер: «Хейни будет драться с Ломаченко. Он выйдет в ринг с мастером»
Промоутер: «Хейни будет драться с Ломаченко. Он выйдет в ринг с мастером»
24.12.2022, 17:10 1
Бокс
Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»
Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»
26.12.2022, 00:35 6
Футбол
Тренер Фьюри: «Возможно, Усик увидел у Тайсона какие-то слабости»
Тренер Фьюри: «Возможно, Усик увидел у Тайсона какие-то слабости»
24.12.2022, 22:38 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности