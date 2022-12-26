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  4. Гакпо выбрал себе новый клуб. Но там еще думают
Нидерланды
26 декабря 2022, 14:20 | Обновлено 26 декабря 2022, 14:25
875
0

Гакпо выбрал себе новый клуб. Но там еще думают

Нидерландец настроен покинуть ПСВ

26 декабря 2022, 14:20 | Обновлено 26 декабря 2022, 14:25
875
0
Гакпо выбрал себе новый клуб. Но там еще думают
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо

23-летний нападающий Коди Гакпо считает, что ему лучшего всего продолжить карьеру в английском клубе «Манчестер Юнайтед», возглавляет который его соотечественник Эрик тен Хаг.

В настоящий момент все решение вопроса зависит от манкунианцев. В ПСВ не против ухода Гакпо и даже определились с трансферной ценой игрока. В «Ман Юнайтед», в свою очередь, должны определиться с тем, готовы ли они удовлетворить финансовые требования нидерландского клуба.

Коди Гакпо, напомним, на ЧМ-2022 стал автором трех голов, проведя 5 матчей. За ПСВ он в нынешнем сезоне провел 24 матча, забил 13 голов, сделал 17 ассистов.

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Коди Гакпо трансферы АПЛ трансферы Манчестер Юнайтед ПСВ
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Источник Фабрицио Романо
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