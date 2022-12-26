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  4. ФОТО. Отложили из-за пандемии. Нисикори сыграл свадьбу со своей женой
ATP
26 декабря 2022, 13:44 |
700
0

ФОТО. Отложили из-за пандемии. Нисикори сыграл свадьбу со своей женой

Пришлось подождать два года

26 декабря 2022, 13:44 |
700
0
ФОТО. Отложили из-за пандемии. Нисикори сыграл свадьбу со своей женой
Getty Images/Global Images Ukraine. Кеи Нисикори

Японский теннисист Кеи Нисикори сыграл свадьбу со своей женой Маи Ямаути.

Пара поженилась в декабре 2020-го, но отложила церемонию на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что Маи Ямаути – бывшая модель. Пара до официального оформления отношений встречалась пять лет. Год назад у них родился сын.

Нисикори – экс-четвертая ракетка мира, на его счету 12 титулов ATP и финал US Open 2014.

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Кеи Нисикори свадьба lifestyle Маи Ямаути
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