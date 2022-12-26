ATP26 декабря 2022, 13:44 |
700
0
ФОТО. Отложили из-за пандемии. Нисикори сыграл свадьбу со своей женой
Пришлось подождать два года
26 декабря 2022, 13:44 |
700
0
Японский теннисист Кеи Нисикори сыграл свадьбу со своей женой Маи Ямаути.
Пара поженилась в декабре 2020-го, но отложила церемонию на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.
Отметим, что Маи Ямаути – бывшая модель. Пара до официального оформления отношений встречалась пять лет. Год назад у них родился сын.
Нисикори – экс-четвертая ракетка мира, на его счету 12 титулов ATP и финал US Open 2014.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 декабря 2022, 10:58 3
Алексей Сливченко рассказывает, в чем принципиальная разница в оценках карьеры топ-форварда
Футбол | 26 декабря 2022, 00:35 6
Украинский журналист серьезно настроен разбить репутацию Поворознюка
Теннис | 25.12.2022, 02:37
Футбол | 25.12.2022, 14:40
Футбол | 25.12.2022, 16:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.12.2022, 17:45
Биатлон
24.12.2022, 12:02 1
24.12.2022, 18:59 19
24.12.2022, 13:04 17
25.12.2022, 11:15 2
25.12.2022, 04:57 6
25.12.2022, 15:42