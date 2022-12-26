ФОТО. Отложили из-за пандемии. Нисикори сыграл свадьбу со своей женой

Японский теннисист Кеи Нисикори сыграл свадьбу со своей женой Маи Ямаути.



Пара поженилась в декабре 2020-го, но отложила церемонию на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.



Отметим, что Маи Ямаути – бывшая модель. Пара до официального оформления отношений встречалась пять лет. Год назад у них родился сын.



Нисикори – экс-четвертая ракетка мира, на его счету 12 титулов ATP и финал US Open 2014.