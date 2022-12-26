КУЧЕР: «Мбаппе своей игрой и голами доказал, что способен усилить Днепр-1»

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер рассказал о планах по усилению состава во время зимнего перерыва.



– Работа в плане зимнего усиления уже ведется в «Днепре-1»?

– Переговоры ведутся, но детали раскрывать пока не буду. Потому что неясно, получится ли у нас подписать этих игроков или нет. Нам нужно усилить три-четыре позиции. Мы разговариваем и с украинцами, и с иностранцами. Дай Бог, получится их подписать. Нам обязательно нужно усиливаться.



– Кто-то из игроков покинет «Днепр-1» этой зимой?

– Я этого не исключаю, но сказать ничего конкретного пока не могу.



– Если вы вспомнили мундиаль, то кто вам понравился на чемпионате мира по игрокам, кого бы вы хотели пригласить в «Днепр-1»?

– Думаю, Мбаппе своей игрой и голами доказал, что способен усилить «Днепр-1». Нам как раз нужно усиление этой позиции, – сказал Кучер.

Отметим, что трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро.