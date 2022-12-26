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Украина. Премьер лига
26 декабря 2022, 13:05 | Обновлено 26 декабря 2022, 13:10
1747
1

КУЧЕР: «Мбаппе своей игрой и голами доказал, что способен усилить Днепр-1»

Главный тренер «Днепра-1» – об усилении команды

26 декабря 2022, 13:05 | Обновлено 26 декабря 2022, 13:10
1747
1
КУЧЕР: «Мбаппе своей игрой и голами доказал, что способен усилить Днепр-1»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер рассказал о планах по усилению состава во время зимнего перерыва.

– Работа в плане зимнего усиления уже ведется в «Днепре-1»?
– Переговоры ведутся, но детали раскрывать пока не буду. Потому что неясно, получится ли у нас подписать этих игроков или нет. Нам нужно усилить три-четыре позиции. Мы разговариваем и с украинцами, и с иностранцами. Дай Бог, получится их подписать. Нам обязательно нужно усиливаться.

– Кто-то из игроков покинет «Днепр-1» этой зимой?
– Я этого не исключаю, но сказать ничего конкретного пока не могу.

– Если вы вспомнили мундиаль, то кто вам понравился на чемпионате мира по игрокам, кого бы вы хотели пригласить в «Днепр-1»?
– Думаю, Мбаппе своей игрой и голами доказал, что способен усилить «Днепр-1». Нам как раз нужно усиление этой позиции, – сказал Кучер.

Отметим, что трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро.

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Источник Український футбол
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