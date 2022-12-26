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Англия
26 декабря 2022, 12:35 | Обновлено 26 декабря 2022, 12:41
507
0

Тен Хаг назвал две позиции, требующие усиления в МЮ

Наставник манкунианцев – о желаемых трансферах

26 декабря 2022, 12:35 | Обновлено 26 декабря 2022, 12:41
507
0
Тен Хаг назвал две позиции, требующие усиления в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что нынешней состав его подопечных нуждается в усилении. По мнению нидерландца, есть две игровые позиции, которые надо укрепить.

«Нам нужны два хороших защитника – слева и справа, потому что впереди у нас много игр», – заявил тен Хаг.

Как известно, трансферное окно будет открыто в Англии с 1 по 31 января 2023 года.

Ранее Эрик тен Хаг признался, какой именно подарок является для него на Рождество идеальным.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед трансферы Английская Премьер-лига
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Источник Фабрицио Романо
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