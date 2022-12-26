Тен Хаг назвал две позиции, требующие усиления в МЮ
Наставник манкунианцев – о желаемых трансферах
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что нынешней состав его подопечных нуждается в усилении. По мнению нидерландца, есть две игровые позиции, которые надо укрепить.
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«Нам нужны два хороших защитника – слева и справа, потому что впереди у нас много игр», – заявил тен Хаг.
Как известно, трансферное окно будет открыто в Англии с 1 по 31 января 2023 года.
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