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Англия
25 декабря 2022, 16:42 | Обновлено 25 декабря 2022, 16:44
360
0

Тен Хаг назвал свой идеальный подарок на Рождество

У нидерландца футбольная мечта

25 декабря 2022, 16:42 | Обновлено 25 декабря 2022, 16:44
360
0
Тен Хаг назвал свой идеальный подарок на Рождество
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал об идеальном для себя подарке на Рождество.

«Билет на отличный футбольный матч. Думаю, непременно с участием «Манчестер Юнайтед», – признался тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» в таблице чемпионата Англии занимает 5 место, имея в активе 26 очков после 14 матчей. Во вторник, 27 декабря, манкунианцы примут на своем поле «Ноттингем Форест».

Ранее тен Хаг признался, когда клуб подпишет новый контракт с бразильцем Фредом.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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