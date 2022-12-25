Тен Хаг назвал свой идеальный подарок на Рождество
У нидерландца футбольная мечта
Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал об идеальном для себя подарке на Рождество.
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«Билет на отличный футбольный матч. Думаю, непременно с участием «Манчестер Юнайтед», – признался тен Хаг.
«Манчестер Юнайтед» в таблице чемпионата Англии занимает 5 место, имея в активе 26 очков после 14 матчей. Во вторник, 27 декабря, манкунианцы примут на своем поле «Ноттингем Форест».
Ранее тен Хаг признался, когда клуб подпишет новый контракт с бразильцем Фредом.
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