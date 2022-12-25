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Франция
25 декабря 2022, 23:15 | Обновлено 26 декабря 2022, 00:26
1157
1

Заценили игру. Экс-игрок Шахтера вошел в список лучших трансферов Франции

Исмаили хорошо себя показал в Лиге 1

25 декабря 2022, 23:15 | Обновлено 26 декабря 2022, 00:26
1157
1
Заценили игру. Экс-игрок Шахтера вошел в список лучших трансферов Франции
Twitter. Исмаили

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Исмаили вошел в список лучших трансферов французской Лиги 1.

Издание Foot Mercato представило сборную лучших летних трансферов Лиги 1, куда и попал Исмаили.

«Возвращенный Паулу Фонсекой из «Шахтера» бразилец быстро адаптировался к Лиге 1. Автор 2 голов и 2 ассистов, 32-летний игрок привносит дополнительный технический штрих в игру команды и значительное влияние в начале сезона», – говорится на сайте Foot Mercato про Исмаили.

Отметим, что летом 2022 года Исмаили на правах свободного агента перешел из донецкого «Шахтера» во французский «Лилль».

Символическая сборная лучших летних трансферов Лиги 1:

Вратарь: Брис Самба («Ланс»)

Защитники: Бафоде Диаките («Лилль»), Шансель Мбемба («Олимпик»), Монтассар Талби («Лорьен»), Исмаили («Лилль»)

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Салис Абдул Самед («Ланс»), Реми Кабелла («Лилль»)

Нападающие: Лои Опенда («Ланс»), Фоларин Балоган («Реймс»), Александр Ляказетт («Лион»).

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Источник Footmercato
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avk2307
4 игрока с гражданством Франции. что еще сказать?
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