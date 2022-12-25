ФОТО. Дань уважения Пеле. Сантос разместит на своей эмблему корону
В Бразилии готовятся к похоронам Пеле...
Бразильский футбольный клуб «Сантос» разместит на своей эмблеме корону в дань уважения королю футбола – Пеле.
Сообщается, что эмблема будет изменена в январе 2023 года. 82-летний Пеле останется в больнице минимум до конца года, так как у бразильца прогрессирует рак.
Ранее стало известно, что «Сантос» уже готовится к похоронам своей легенды. На стадионе клуба «Вила Бельмиро» в центре поля установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб с изображением Пеле по бокам.
Пеле выступал за «Сантос» на протяжении почти всей своей игровой карьеры: с 1956 по 1974 годы.
👑👏 El SANTOS incorpora una corona en su escudo como homenaje a PELÉ.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 25, 2022
🇧🇷🔜 El dirigente Celso Jatene ha afirmado que se usará a partir de enero de 2023. pic.twitter.com/HokzeJEwJm
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