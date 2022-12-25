ФОТО. Дань уважения Пеле. Сантос разместит на своей эмблему корону

Бразильский футбольный клуб «Сантос» разместит на своей эмблеме корону в дань уважения королю футбола – Пеле.

Сообщается, что эмблема будет изменена в январе 2023 года. 82-летний Пеле останется в больнице минимум до конца года, так как у бразильца прогрессирует рак.

Ранее стало известно, что «Сантос» уже готовится к похоронам своей легенды. На стадионе клуба «Вила Бельмиро» в центре поля установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб с изображением Пеле по бокам.

Пеле выступал за «Сантос» на протяжении почти всей своей игровой карьеры: с 1956 по 1974 годы.