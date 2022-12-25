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  4. ФОТО. Дань уважения Пеле. Сантос разместит на своей эмблему корону
Бразилия
25 декабря 2022, 22:26 |
661
0

ФОТО. Дань уважения Пеле. Сантос разместит на своей эмблему корону

В Бразилии готовятся к похоронам Пеле...

25 декабря 2022, 22:26 |
661
0
ФОТО. Дань уважения Пеле. Сантос разместит на своей эмблему корону
Twitter. Пеле

Бразильский футбольный клуб «Сантос» разместит на своей эмблеме корону в дань уважения королю футбола – Пеле.

Сообщается, что эмблема будет изменена в январе 2023 года. 82-летний Пеле останется в больнице минимум до конца года, так как у бразильца прогрессирует рак.

Ранее стало известно, что «Сантос» уже готовится к похоронам своей легенды. На стадионе клуба «Вила Бельмиро» в центре поля установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб с изображением Пеле по бокам.

Пеле выступал за «Сантос» на протяжении почти всей своей игровой карьеры: с 1956 по 1974 годы.

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Источник: Сантос готовится к похоронам Пеле
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Сантос Пеле фото
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