Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арбитр VAR финала ЧМ: «Сидеть на диване с чипсами и пивом – просто»
Чемпионат мира
25 декабря 2022, 22:13 |
487
0

Арбитр VAR финала ЧМ: «Сидеть на диване с чипсами и пивом – просто»

Томаш Квятковски рассказал о сложностях судейской работы

25 декабря 2022, 22:13 |
487
0
Арбитр VAR финала ЧМ: «Сидеть на диване с чипсами и пивом – просто»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Квятковски

Арбитр VAR финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре Томаш Квятковски рассказал о сложностях судейской работы:

«Проанализируем количество событий по ходу поединка? Было шесть голов, также были некоторые «напряжённые» ситуации в рамках офсайда при атаках. Было также три пенальти, которые очень хорошо зафиксировал Шимон Марциняк, две ситуации с возможной красной карточкой и чрезвычайно сложная симуляция с Тюрамом. И да, нужно помнить, что иногда симуляция эквивалентна пенальти.

Когда сидишь на диване, пьёшь пиво и ешь чипсы, всё вроде бы просто. Помимо упомянутых мною ситуаций, есть также много мелочей: быстро указать номер или дать небольшой намёк на решение. Это секреты нашей работы, которые не все знают.

Шимон и ребята на поле заслужили на аплодисменты. Марциняк был таким сосредоточенным и точным... К счастью, нам сказали, что проделали хорошую работу. Именно тогда мы поняли, что матч отсудили отлично».

Отметим, что 18 декабря состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

По теме:
РОНАЛДО: «Мбаппе заслуживал стать лучшим футболистом ЧМ-2022»
Рокировка героями ЧМ. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение
Патрис ЭВРА: «Месси перестанет жить в тени Марадоны»
Шимон Марциняк VAR ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Франции по футболу Аргентина - Франция судейство
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

А почему не Мартинес? Аякс заинтересован в подписании чемпиона мира
Футбол | 25 декабря 2022, 21:15 0
А почему не Мартинес? Аякс заинтересован в подписании чемпиона мира
А почему не Мартинес? Аякс заинтересован в подписании чемпиона мира

Нидерландский клуб нацелился на Херонимо Рульи

«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
Футбол | 25 декабря 2022, 02:55 11
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва

Болельщики «Аль-Айна» раскритиковали украинского специалиста после ничьей с «Аль-Васлом»

ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»
Футбол | 25.12.2022, 21:29
ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»
ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
Футбол | 25.12.2022, 04:27
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре
Футбол | 25.12.2022, 05:17
ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре
ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ГВОЗДИК: «Я возвращаюсь»
Александр ГВОЗДИК: «Я возвращаюсь»
25.12.2022, 11:42 5
Бокс
Эдди ХИРН: «В конце девятого раунда я думал, что Джошуа победит Усика»
Эдди ХИРН: «В конце девятого раунда я думал, что Джошуа победит Усика»
24.12.2022, 20:30 1
Бокс
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
23.12.2022, 19:18 21
Футбол
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
25.12.2022, 04:57 6
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
24.12.2022, 19:18 25
Футбол
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
24.12.2022, 03:24 1
Война
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
25.12.2022, 02:13 8
Бокс
Мантия Гарри Поттера. Месси предложили 1 миллион долларов за бишт из Катара
Мантия Гарри Поттера. Месси предложили 1 миллион долларов за бишт из Катара
23.12.2022, 18:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности