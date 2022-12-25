Арбитр VAR финала ЧМ: «Сидеть на диване с чипсами и пивом – просто»
Томаш Квятковски рассказал о сложностях судейской работы
Арбитр VAR финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре Томаш Квятковски рассказал о сложностях судейской работы:
«Проанализируем количество событий по ходу поединка? Было шесть голов, также были некоторые «напряжённые» ситуации в рамках офсайда при атаках. Было также три пенальти, которые очень хорошо зафиксировал Шимон Марциняк, две ситуации с возможной красной карточкой и чрезвычайно сложная симуляция с Тюрамом. И да, нужно помнить, что иногда симуляция эквивалентна пенальти.
Когда сидишь на диване, пьёшь пиво и ешь чипсы, всё вроде бы просто. Помимо упомянутых мною ситуаций, есть также много мелочей: быстро указать номер или дать небольшой намёк на решение. Это секреты нашей работы, которые не все знают.
Шимон и ребята на поле заслужили на аплодисменты. Марциняк был таким сосредоточенным и точным... К счастью, нам сказали, что проделали хорошую работу. Именно тогда мы поняли, что матч отсудили отлично».
Отметим, что 18 декабря состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.
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