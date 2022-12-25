Если не Азия, то Америка. На россии мечтают попасть в цивилизованный мир
Президент рфс александр дюков очень хочет, чтоб сборная рф играл хоть где-нибуль
Президент рфс александр дюков серьезно рассуждает о том, чтоб сборная россии играла в Кубке Америке:
«Есть идея участия в Кубке Америки-2024. Но это будет сложно реализовать. Мне кажется, это нереалистично. Попробовать стóит, но шансы крайне низкие. Будем ли пробовать? Попробуем».
Отметим, что Кубок Америки-2024 первоначально планировалось провести в Эквадоре, но эта страна отказалась от идеи его принятия. Сейчас главный кандидат на замену – США.
Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные рф от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную рф исключили из плей-оффа отбора на Чемпионат мира-2022 и квалификации к Евро-2024.
Ранее сообщалось, что на россии готовы выйти из УЕФА и перейти в Азию.
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- Бурятія
- Калмикія
- Чечня,
- Абхазія,
- Мордва,
- Якутія,
там понад 170 унікальних народів... буде чудовий чемпіонат. Тим більше після ДНР і ЛНР - інші народи росії теж мають право та можливість про себе заявити на увесь світ, хоча би в футболі.
А то виходить, що донецькому та луганському народу можна мати власні збірні, а бурятам, осетинам чи калмикам - чомусь ні. Де справедливість?