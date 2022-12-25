Если не Азия, то Америка. На россии мечтают попасть в цивилизованный мир

Президент рфс александр дюков серьезно рассуждает о том, чтоб сборная россии играла в Кубке Америке:

«Есть идея участия в Кубке Америки-2024. Но это будет сложно реализовать. Мне кажется, это нереалистично. Попробовать стóит, но шансы крайне низкие. Будем ли пробовать? Попробуем».

Отметим, что Кубок Америки-2024 первоначально планировалось провести в Эквадоре, но эта страна отказалась от идеи его принятия. Сейчас главный кандидат на замену – США.

Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные рф от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную рф исключили из плей-оффа отбора на Чемпионат мира-2022 и квалификации к Евро-2024.

Ранее сообщалось, что на россии готовы выйти из УЕФА и перейти в Азию.