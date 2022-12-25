Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Если не Азия, то Америка. На россии мечтают попасть в цивилизованный мир
Другие новости
25 декабря 2022, 21:44 |
1098
6

Если не Азия, то Америка. На россии мечтают попасть в цивилизованный мир

Президент рфс александр дюков очень хочет, чтоб сборная рф играл хоть где-нибуль

25 декабря 2022, 21:44 |
1098
6
Если не Азия, то Америка. На россии мечтают попасть в цивилизованный мир
Twitter

Президент рфс александр дюков серьезно рассуждает о том, чтоб сборная россии играла в Кубке Америке:

«Есть идея участия в Кубке Америки-2024. Но это будет сложно реализовать. Мне кажется, это нереалистично. Попробовать стóит, но шансы крайне низкие. Будем ли пробовать? Попробуем».

Отметим, что Кубок Америки-2024 первоначально планировалось провести в Эквадоре, но эта страна отказалась от идеи его принятия. Сейчас главный кандидат на замену – США.

Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные рф от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную рф исключили из плей-оффа отбора на Чемпионат мира-2022 и квалификации к Евро-2024.

Ранее сообщалось, что на россии готовы выйти из УЕФА и перейти в Азию.

По теме:
В Иране цинично похвастались «эффективностью» своих беспилотников
Александра МЕРКУШИНА: «Помните, что в мире царит зло»
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 620 россиян, 5 танков и 16 ББМ
Кубок Америки 2024 сборная россии по футболу дисквалификация россии российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
Бокс | 25 декабря 2022, 02:13 8
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото

Английский боксер празднует Рождество с чувством юмора

«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
Футбол | 25 декабря 2022, 02:55 11
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва

Болельщики «Аль-Айна» раскритиковали украинского специалиста после ничьей с «Аль-Васлом»

Поль ПОГБА: «Роналду? Потрясающая дисциплинированность»
Футбол | 25.12.2022, 19:25
Поль ПОГБА: «Роналду? Потрясающая дисциплинированность»
Поль ПОГБА: «Роналду? Потрясающая дисциплинированность»
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал Матеуса Кунью
Футбол | 25.12.2022, 20:04
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал Матеуса Кунью
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал Матеуса Кунью
ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре
Футбол | 25.12.2022, 05:17
ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре
ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KIPR ALECS
єбанько
Ответить
+2
Archie FireLion
А в кубок Антарктиды податься ещё не пробовали? 
Ответить
0
Andrey_1992
росія - це країна на задворках цивілізації, ведуть себе як бомжі, намагаються приткнутись кудись, а ніхто цих підарів не бере
Ответить
0
Alex Tymchenko
Какой ещё Америки? Лнр днр и прочие бредовые образования 
Ответить
0
Alex196
Америка может только под сраку дать русским 
Ответить
0
Nick.Grabowski
Зважаючи на те, що росія за площею власних земель в 4 рази більше за ЄС - то росія може проводити власний чемпіонат світу. Серед учасників такого турніру:
- Бурятія
- Калмикія
- Чечня,
- Абхазія,
- Мордва,
- Якутія,
там понад 170 унікальних народів... буде чудовий чемпіонат. Тим більше після ДНР і ЛНР - інші народи росії теж мають право та  можливість про себе заявити на увесь світ, хоча би в футболі. 
А то виходить, що донецькому та луганському народу можна мати власні збірні, а бурятам, осетинам чи калмикам - чомусь ні. Де справедливість?
Ответить
0
GloryUkraine
Ще й назву хай змінять на.                  " мацковську педерацію".
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На россии заявили, что ошибочно мобилизованные сами виноваты в происходящем
На россии заявили, что ошибочно мобилизованные сами виноваты в происходящем
23.12.2022, 20:45 3
Война
Промоутер: «Хейни будет драться с Ломаченко. Он выйдет в ринг с мастером»
Промоутер: «Хейни будет драться с Ломаченко. Он выйдет в ринг с мастером»
24.12.2022, 17:10 1
Бокс
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
24.12.2022, 03:24 1
Война
Известен победитель командного турнира в ОАЭ. Свентек проиграла в финале
Известен победитель командного турнира в ОАЭ. Свентек проиграла в финале
25.12.2022, 05:34
Теннис
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
25.12.2022, 04:27 2
Футбол
Месси: уйти нельзя, остаться
Месси: уйти нельзя, остаться
24.12.2022, 11:20 19
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
24.12.2022, 19:18 25
Футбол
Будущая звезда АПЛ? Юный украинский футболист подписал контракт с Челси
Будущая звезда АПЛ? Юный украинский футболист подписал контракт с Челси
23.12.2022, 16:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности