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  4. Микель АРТЕТА: «Вест Хэм крайне опасен»
Англия
25 декабря 2022, 20:57 |
156
0

Микель АРТЕТА: «Вест Хэм крайне опасен»

Тренер «Арсенала» – о следующем матче в АПЛ

25 декабря 2022, 20:57 |
156
0
Микель АРТЕТА: «Вест Хэм крайне опасен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против «Вест Хэма»:

«Вест Хэм» крайне опасен, потому что я точно знаю, что Дэвид Мойес очень, очень усердно работал с командой. С тех пор, как он возглавил клуб, он максимально увеличил потенциал этой команды и вывел её на новый уровень. Я уверен, что они очень усердно работали, как и все мы, в этот период, и я уверен, что это будет очень трудный матч.

Он сильно повлиял на меня, поэтому я благодарен ему прежде всего за доверие, которое он оказал мне, и за то, как много я узнал от него на поле и за его пределами о построении команды, о том, как найти нужных игроков для команды, чтобы построить то, что я хочу. Он всегда поддерживал меня во всём. С ним у меня связаны невероятные воспоминания, потому что мы очень успешно провели время».

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Микель Артета Арсенал Лондон Арсенал - Вест Хэм Английская Премьер-лига Дэвид Мойес
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Источник talkSPORT
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