Спортдир Аль-Насра: «Роналду? В нужное время будущее откроется всем»

Спортивный директор «Аль-Насра» Марсело Салазар прокомментировал возможный переход Криштиану Роналду:

«Я не уполномочен говорить «да» или «нет». Подождём и посмотрим, как будут развиваться события до конца года в стране и в мировом футболе и что должно быть предпринято вышестоящими органами.

Что я могу сказать, так это то, что Криштиану Роналду — один из лучших в истории футбола. Он всегда был для меня примером как спортсмен, за волю, которую он проявляет к победе. И потом, как гражданин Португалии я всегда за него болел. В нужное время будущее откроется всем».

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Наср» также может подписать Нголо Канте.