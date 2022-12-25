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Англия
25 декабря 2022, 19:25 | Обновлено 25 декабря 2022, 19:26
364
1

Поль ПОГБА: «Роналду? Потрясающая дисциплинированность»

Хавбек «Ювентуса» – о бывшем партнере по команде

25 декабря 2022, 19:25 | Обновлено 25 декабря 2022, 19:26
364
1
Поль ПОГБА: «Роналду? Потрясающая дисциплинированность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о своем бывшем партнере по команде Криштиану Роналду, с которым он выступал за «Манчестер Юнайтед»:

«Потрясающая дисциплинированность, такой я никогда не видел. Она просто на другом уровне относительно остальных.

Я вижу, как профессиональные футболисты, настоящие профессионалы, приходят на занятия заранее, занимаются восстановительными процедурами и так далее. Но только Криштиану Роналду делал это каждый божий день, без перерывов. Каждый день!

Порой ты думаешь: да ладно, у меня и так все в порядке. А он не пропускает ни одного дня. Такая дисциплинированность – это нечто особенное».

Сам Погба сейчас восстанавливается после травмы.

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Поль Погба Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник Daily Mail
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Комментарии 1
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Alex196
Все же ищут как ещё укусить Криштиану а быть в 37 лет в идеальной форме это многого стоит 
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