Поль ПОГБА: «Роналду? Потрясающая дисциплинированность»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о своем бывшем партнере по команде Криштиану Роналду, с которым он выступал за «Манчестер Юнайтед»:

«Потрясающая дисциплинированность, такой я никогда не видел. Она просто на другом уровне относительно остальных.

Я вижу, как профессиональные футболисты, настоящие профессионалы, приходят на занятия заранее, занимаются восстановительными процедурами и так далее. Но только Криштиану Роналду делал это каждый божий день, без перерывов. Каждый день!

Порой ты думаешь: да ладно, у меня и так все в порядке. А он не пропускает ни одного дня. Такая дисциплинированность – это нечто особенное».

Сам Погба сейчас восстанавливается после травмы.