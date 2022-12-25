Поль ПОГБА: «Роналду? Потрясающая дисциплинированность»
Хавбек «Ювентуса» – о бывшем партнере по команде
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о своем бывшем партнере по команде Криштиану Роналду, с которым он выступал за «Манчестер Юнайтед»:
«Потрясающая дисциплинированность, такой я никогда не видел. Она просто на другом уровне относительно остальных.
Я вижу, как профессиональные футболисты, настоящие профессионалы, приходят на занятия заранее, занимаются восстановительными процедурами и так далее. Но только Криштиану Роналду делал это каждый божий день, без перерывов. Каждый день!
Порой ты думаешь: да ладно, у меня и так все в порядке. А он не пропускает ни одного дня. Такая дисциплинированность – это нечто особенное».
Сам Погба сейчас восстанавливается после травмы.
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