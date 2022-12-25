Реал составил шорт-лист кандидатов на замену Анчелотти

Контракт Карло Анчелотти с «Реалом» действует до лета 2024 года. Итальянский тренер хочет доработать его до конца, но мадридский клуб уже думает над тем, кто возглавит команду после ухода Анчелотти.

«Реал» составил список из 5 кандидатов на замену Анчелотти. Первый кандидат – Рауль, который возглавляет дубль «Реала», «Кастилью». Дальше в списке по приоритетов – Альваро Арбелоа (молодежная команда «Реала»), Хаби Алонсо, Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн из «Баварии».