Реал присмотрел в Германии преемника Анчелотти

Возглавить мадридский «Реал» может нынешний главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн.

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В нем руководство «галактикос» видит самую подходящую замену итальянцу Карло Анчелотти, который в настоящий момент возглавляет «Реал». «Папа Карло» может покинуть мадридскую команду будущим летом, когда истечет срок действия его контракта.

Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023, имея 35 очков после 14 матчей. Лидирует «Барселона», у которой 37 пунктов.

Ранее сообщалось, что со своим будущим определился легендарный игрок «Реала» Тони Кроос.