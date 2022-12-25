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Испания
25 декабря 2022, 13:38 | Обновлено 25 декабря 2022, 13:47
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Реал присмотрел в Германии преемника Анчелотти

«Сливочные» думают о новом наставнике

25 декабря 2022, 13:38 | Обновлено 25 декабря 2022, 13:47
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Реал присмотрел в Германии преемника Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Возглавить мадридский «Реал» может нынешний главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн.

В нем руководство «галактикос» видит самую подходящую замену итальянцу Карло Анчелотти, который в настоящий момент возглавляет «Реал». «Папа Карло» может покинуть мадридскую команду будущим летом, когда истечет срок действия его контракта.

Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023, имея 35 очков после 14 матчей. Лидирует «Барселона», у которой 37 пунктов.

Ранее сообщалось, что со своим будущим определился легендарный игрок «Реала» Тони Кроос.

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Источник El Nacional
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