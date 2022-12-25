Реал присмотрел в Германии преемника Анчелотти
«Сливочные» думают о новом наставнике
Возглавить мадридский «Реал» может нынешний главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн.
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В нем руководство «галактикос» видит самую подходящую замену итальянцу Карло Анчелотти, который в настоящий момент возглавляет «Реал». «Папа Карло» может покинуть мадридскую команду будущим летом, когда истечет срок действия его контракта.
Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023, имея 35 очков после 14 матчей. Лидирует «Барселона», у которой 37 пунктов.
Ранее сообщалось, что со своим будущим определился легендарный игрок «Реала» Тони Кроос.
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