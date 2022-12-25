Вариантов только два. Легендарный игрок Реала определился со своим будущим

Известный немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос определился со своим будущим в футболе.

Сообщается, что Тони твердо решил завершить карьеру именно в составе «сливочных». Поэтому сейчас для Крооса всего два варианта: либо продлить соглашение с клубом, либо завершить карьеру.

Отметим, что контракт Крооса с мадридским клубом истекает летом 2023 года. К слову, «Реал» уже подготовил предложение для Крооса, но детали не разглашаются.

В текущем сезоне Кроос провел 11 матчей в составе испанской команды в Ла Лиге, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Ранее стало известно, что «Ювентус» планирует предложить контракт футболисту.