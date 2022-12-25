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  4. Вариантов только два. Легендарный игрок Реала определился со своим будущим
Испания
25 декабря 2022, 01:20 |
152
0

Вариантов только два. Легендарный игрок Реала определился со своим будущим

Тони Кроос либо продлит контракт с мадридским клубом, либо завершит карьеру

25 декабря 2022, 01:20 |
152
0
Вариантов только два. Легендарный игрок Реала определился со своим будущим
Instagram. Тони Кросс

Известный немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос определился со своим будущим в футболе.

Сообщается, что Тони твердо решил завершить карьеру именно в составе «сливочных». Поэтому сейчас для Крооса всего два варианта: либо продлить соглашение с клубом, либо завершить карьеру.

Отметим, что контракт Крооса с мадридским клубом истекает летом 2023 года. К слову, «Реал» уже подготовил предложение для Крооса, но детали не разглашаются.

В текущем сезоне Кроос провел 11 матчей в составе испанской команды в Ла Лиге, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Ранее стало известно, что «Ювентус» планирует предложить контракт футболисту.

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Тони Кроос завершение карьеры Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги продление контракта
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Источник Marca
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