Все-таки решились. Шахтер готов продать Майкона, известна сумма

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» готов продать Майкона в бразильский клуб «Коринтианс», где игрок сейчас и выступает на правах аренды.

Действующее арендное соглашение между сторонами истекает 31 декабря 2022 года, но «Коринтианс» твердо решил попытаться оставить у себя игрока. Теперь свой ответ дал и донецкий клуб, который готов продать Майкона за 4-5 миллиона евро.

Отметим, что в текущем сезоне Майкон провел в футболке «Коринтианса» 26 матчей и забил 2 гола.