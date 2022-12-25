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Украина. Премьер лига
25 декабря 2022, 18:17 | Обновлено 25 декабря 2022, 18:31
1941
0

Все-таки решились. Шахтер готов продать Майкона, известна сумма

Донецкий клуб хочет получить за бразильца 4-5 миллиона евро

25 декабря 2022, 18:17 | Обновлено 25 декабря 2022, 18:31
1941
0
Все-таки решились. Шахтер готов продать Майкона, известна сумма
Twitter. Майкон

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» готов продать Майкона в бразильский клуб «Коринтианс», где игрок сейчас и выступает на правах аренды.

Действующее арендное соглашение между сторонами истекает 31 декабря 2022 года, но «Коринтианс» твердо решил попытаться оставить у себя игрока. Теперь свой ответ дал и донецкий клуб, который готов продать Майкона за 4-5 миллиона евро.

Отметим, что в текущем сезоне Майкон провел в футболке «Коринтианса» 26 матчей и забил 2 гола.

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Источник ESPN
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