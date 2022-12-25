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  4. Антонио КОНТЕ: «На ЧМ-2022 Льорис показал, что он фантастический вратарь»
Англия
25 декабря 2022, 17:54 |
88
0

Антонио КОНТЕ: «На ЧМ-2022 Льорис показал, что он фантастический вратарь»

Наставник «Тоттенхэма» — о голкипере команды

25 декабря 2022, 17:54 |
88
0
Антонио КОНТЕ: «На ЧМ-2022 Льорис показал, что он фантастический вратарь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил выступление голкипера команды Уго Льориса на ЧМ-2022:

«С одной стороны, я могу понять разочарование французов, но с другой — они во второй раз подряд оказались в финале чемпионата мира. Это огромное достижение, потому что турнир действительно трудный, а Уго уже выигрывал этот трофей. Конечно, для него это был отличный шанс дважды выиграть чемпионат мира и сделать что-то экстраординарное в своей карьере.

Но в то же время Льорис во время турнира показал, что он фантастический вратарь. Он капитан сборной Франции, и я считаю, что выйти в финал — это по-настоящему серьёзное достижение».

Ранее сообщалось о том, что Конте отклонил предложение «Тоттенхэма» о продлении контракта.

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Антонио Конте Тоттенхэм Уго Льорис
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Источник L'Equipe
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