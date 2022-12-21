Англия21 декабря 2022, 22:17 |
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Конте отклонил предложение Тоттенхэма по новому контракту
Будущее тренера под вопросом
21 декабря 2022, 22:17 |
468
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Итальянский тренер Антонио Конте отклонил первое предложение лондонского «Тоттенхэма» по поводу нового контракта. Об этом сообщают английские СМИ.
Контракт Конте с «Тоттенхэмом» действует до лета 2023 года. Отказ Конте связывают с интересом к 53-летнему итальянцу со стороны его бывшего клуба, туринского «Ювентуса».
Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. На данный момент команда занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
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