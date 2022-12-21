Конте отклонил предложение Тоттенхэма по новому контракту

Итальянский тренер Антонио Конте отклонил первое предложение лондонского «Тоттенхэма» по поводу нового контракта. Об этом сообщают английские СМИ.

Контракт Конте с «Тоттенхэмом» действует до лета 2023 года. Отказ Конте связывают с интересом к 53-летнему итальянцу со стороны его бывшего клуба, туринского «Ювентуса».

Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. На данный момент команда занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.