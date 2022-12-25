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  4. Анатолий ТРУБИН: «Перед стартом УПЛ эксперты похоронили Шахтер»
Лига Европы
25 декабря 2022, 16:06 |
207
4

Анатолий ТРУБИН: «Перед стартом УПЛ эксперты похоронили Шахтер»

Голкипер «Шахтера» – о шансах команды в Лиге Европы

25 декабря 2022, 16:06 |
207
4
Анатолий ТРУБИН: «Перед стартом УПЛ эксперты похоронили Шахтер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь «Шахтера Анатолий Трубин поделился ожиданиями от противостояния с «Ренном» в Лиге Европы:

«Я не люблю до матча давать громкие заявления. Мы видели матчи французов против «Динамо», понимаем, что это команда, которая является достойным соперником. А прогнозы…

Перед стартом УПЛ эксперты «Шахтер» похоронили, но я еще тогда говорил: «Да и пусть, нам же лучше, что в нас не верят». Так же могу сказать и о еврокубках».

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Источник Український футбол
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Комментарии 4
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Злий Глобинець
Правильні слова. Хоча я завжди вірив і вірю в Шахтар. Бо це Бренд, марка найкращого клубу України і всієї Східної Європи.
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0
dd22ff33
Если они не продадут этой зимой мудрого (в чем я не сомневаюсь), то у шахты будут шансы пройти Ренн. А без него даже даже как-то стрёмно соваться дальше УПЛ
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Dfs2262ar
Анатолий ТРУБИН: «Перед стартом УПЛ эксперты похоронили Шахтер» А після першого кола похоронив сам себе шахтар
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-1
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