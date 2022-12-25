Анатолий ТРУБИН: «Перед стартом УПЛ эксперты похоронили Шахтер»

Вратарь «Шахтера Анатолий Трубин поделился ожиданиями от противостояния с «Ренном» в Лиге Европы:

«Я не люблю до матча давать громкие заявления. Мы видели матчи французов против «Динамо», понимаем, что это команда, которая является достойным соперником. А прогнозы…

Перед стартом УПЛ эксперты «Шахтер» похоронили, но я еще тогда говорил: «Да и пусть, нам же лучше, что в нас не верят». Так же могу сказать и о еврокубках».