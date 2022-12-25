Лига Европы25 декабря 2022, 16:06 |
207
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Анатолий ТРУБИН: «Перед стартом УПЛ эксперты похоронили Шахтер»
Голкипер «Шахтера» – о шансах команды в Лиге Европы
25 декабря 2022, 16:06 |
207
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Вратарь «Шахтера Анатолий Трубин поделился ожиданиями от противостояния с «Ренном» в Лиге Европы:
«Я не люблю до матча давать громкие заявления. Мы видели матчи французов против «Динамо», понимаем, что это команда, которая является достойным соперником. А прогнозы…
Перед стартом УПЛ эксперты «Шахтер» похоронили, но я еще тогда говорил: «Да и пусть, нам же лучше, что в нас не верят». Так же могу сказать и о еврокубках».
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Комментарии 4
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Правильні слова. Хоча я завжди вірив і вірю в Шахтар. Бо це Бренд, марка найкращого клубу України і всієї Східної Європи.
Если они не продадут этой зимой мудрого (в чем я не сомневаюсь), то у шахты будут шансы пройти Ренн. А без него даже даже как-то стрёмно соваться дальше УПЛ
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