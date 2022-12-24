Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анатолий ТРУБИН: «Не хотел бы вести себя так, как вратарь Аргентины»
Украина. Премьер лига
24 декабря 2022, 15:27 |
871
2

Анатолий ТРУБИН: «Не хотел бы вести себя так, как вратарь Аргентины»

Украинцу не нравится поведение Мартинеса

24 декабря 2022, 15:27 |
871
2
Анатолий ТРУБИН: «Не хотел бы вести себя так, как вратарь Аргентины»
ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о том, что не хотел бы вести себя на поле и вне его так нагло и провокационно, как это делает кипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

«Нет, мне действительно не хотелось бы так вести себя. Но если для команды нужна спортивная агрессия, жесткость, неуступчивость – пожалуйста. Вратарь – последний рубеж перед воротами, ему нужно бороться до последнего».

«Но тот же Мартинес – это совсем необычная манера поведения и отношения к сопернику. Не всем понравится, но своей команде этими жестами, провокациями помог», — сказал Трубин.

Во время ЧМ-2022 и после него Мартинес отметился насмешками на Килианом Мбаппе и другими игроками сборной Франции.

По теме:
О нем запрашивал Шахтер. Ботафого не заинтересован в продаже Джеффиньо
Хавбека Шахтера предложили четырем клубам АПЛ
Не Мудрик. Известны лучший игрок и тренер УПЛ по итогам 2-х месяцев
Шахтер Донецк Эмилиано Мартинес Анатолий Трубин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Український футбол
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед переподписал четырех игроков
Футбол | 24 декабря 2022, 11:00 1
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед переподписал четырех игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед переподписал четырех игроков

Манкунианцы работают на перспективу

ФОТО 18+. Рашисты обстреляли центр Херсона, много раненых, есть погибшие
Война | 24 декабря 2022, 13:04 11
ФОТО 18+. Рашисты обстреляли центр Херсона, много раненых, есть погибшие
ФОТО 18+. Рашисты обстреляли центр Херсона, много раненых, есть погибшие

Террористы продолжают ракетный террор мирного населения Украины

Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
Футбол | 23.12.2022, 19:18
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
Полузащитник Динамо: «Лучше год без футбола, чем без секса»
Футбол | 23.12.2022, 17:47
Полузащитник Динамо: «Лучше год без футбола, чем без секса»
Полузащитник Динамо: «Лучше год без футбола, чем без секса»
Будущая звезда АПЛ? Юный украинский футболист подписал контракт с Челси
Футбол | 23.12.2022, 16:55
Будущая звезда АПЛ? Юный украинский футболист подписал контракт с Челси
Будущая звезда АПЛ? Юный украинский футболист подписал контракт с Челси
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALKOSruLKA
Ти спочатку досягни його спортивних результатів, тоді будеш вже і над поведінкою думати....
Ответить
+1
Maks Maks
Один з небагатьох адекватних в іржавій помийці 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рикки ХАТТОН: «Если у кого-то и есть шанс победить Фьюри, то у Усика»
Рикки ХАТТОН: «Если у кого-то и есть шанс победить Фьюри, то у Усика»
23.12.2022, 10:17
Бокс
На рашистских болотах на путина хотят подать в суд
На рашистских болотах на путина хотят подать в суд
23.12.2022, 05:40
Война
Мантия Гарри Поттера. Месси предложили 1 миллион долларов за бишт из Катара
Мантия Гарри Поттера. Месси предложили 1 миллион долларов за бишт из Катара
23.12.2022, 18:05 3
Футбол
Невероятная сумма для Аргентины. Сколько заработали сборные за ЧМ-2022?
Невероятная сумма для Аргентины. Сколько заработали сборные за ЧМ-2022?
22.12.2022, 23:30 3
Футбол
Джемейн ОРТИС: «Без шансов для Ломаченко в бою с Хейни»
Джемейн ОРТИС: «Без шансов для Ломаченко в бою с Хейни»
23.12.2022, 14:11 3
Бокс
Известна причина отказа европейских клубов от подписания Роналду
Известна причина отказа европейских клубов от подписания Роналду
23.12.2022, 05:19 9
Футбол
ЧУ-2022 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла женский спринт
ЧУ-2022 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла женский спринт
22.12.2022, 17:17 1
Биатлон
ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022
ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол ЧМ-2022
23.12.2022, 14:21 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности