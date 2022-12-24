Анатолий ТРУБИН: «Не хотел бы вести себя так, как вратарь Аргентины»
Украинцу не нравится поведение Мартинеса
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о том, что не хотел бы вести себя на поле и вне его так нагло и провокационно, как это делает кипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.
«Нет, мне действительно не хотелось бы так вести себя. Но если для команды нужна спортивная агрессия, жесткость, неуступчивость – пожалуйста. Вратарь – последний рубеж перед воротами, ему нужно бороться до последнего».
«Но тот же Мартинес – это совсем необычная манера поведения и отношения к сопернику. Не всем понравится, но своей команде этими жестами, провокациями помог», — сказал Трубин.
Во время ЧМ-2022 и после него Мартинес отметился насмешками на Килианом Мбаппе и другими игроками сборной Франции.
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