Анатолий ТРУБИН: «Не хотел бы вести себя так, как вратарь Аргентины»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о том, что не хотел бы вести себя на поле и вне его так нагло и провокационно, как это делает кипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

«Нет, мне действительно не хотелось бы так вести себя. Но если для команды нужна спортивная агрессия, жесткость, неуступчивость – пожалуйста. Вратарь – последний рубеж перед воротами, ему нужно бороться до последнего».

«Но тот же Мартинес – это совсем необычная манера поведения и отношения к сопернику. Не всем понравится, но своей команде этими жестами, провокациями помог», — сказал Трубин.

Во время ЧМ-2022 и после него Мартинес отметился насмешками на Килианом Мбаппе и другими игроками сборной Франции.