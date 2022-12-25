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  4. Унаи ЭМЕРИ: «Уверен, что матч с Ливерпулем будет особенным»
Англия
25 декабря 2022, 15:52 |
337
0

Унаи ЭМЕРИ: «Уверен, что матч с Ливерпулем будет особенным»

Тренер «Астон Виллы» – о следующем матче в АПЛ

25 декабря 2022, 15:52 |
337
0
Унаи ЭМЕРИ: «Уверен, что матч с Ливерпулем будет особенным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 17-го туре АПЛ против «Ливерпуля» (26 декабря):

«Мы использовали перерыв, чтобы поработать, побыть вместе. Мы ездили в Дубай и трудились над тактическими моментами. Результаты товарищеских матчей, которые мы сыграли, не имели значения, но я не люблю проигрывать. Сейчас важно, как мы можем использовать все, что мы сделали.

Если мы думаем, что сможем победить их, можем быть действительно близки к этому. Если мы покажем лучшую игру, считаю, что мы сможем это сделать. Мы будем с нашими болельщиками на нашем стадионе, и я уверен, что это будет особый матч».

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Унаи Эмери Астон Вилла Астон Вилла - Ливерпуль Английская Премьер-лига
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Источник ФК Астон Вилла
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