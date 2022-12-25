Унаи ЭМЕРИ: «Уверен, что матч с Ливерпулем будет особенным»
Тренер «Астон Виллы» – о следующем матче в АПЛ
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 17-го туре АПЛ против «Ливерпуля» (26 декабря):
«Мы использовали перерыв, чтобы поработать, побыть вместе. Мы ездили в Дубай и трудились над тактическими моментами. Результаты товарищеских матчей, которые мы сыграли, не имели значения, но я не люблю проигрывать. Сейчас важно, как мы можем использовать все, что мы сделали.
Если мы думаем, что сможем победить их, можем быть действительно близки к этому. Если мы покажем лучшую игру, считаю, что мы сможем это сделать. Мы будем с нашими болельщиками на нашем стадионе, и я уверен, что это будет особый матч».
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