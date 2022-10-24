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Англия
24 октября 2022, 22:24 | Обновлено 24 октября 2022, 22:30
713
1

ОФИЦИАЛЬНО. Замена Джеррарду. Эмери возглавил Астон Виллу

Испанский тренер покидает «Вильярреал»

24 октября 2022, 22:24 | Обновлено 24 октября 2022, 22:30
713
1
ОФИЦИАЛЬНО. Замена Джеррарду. Эмери возглавил Астон Виллу
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

«Астон Вилла» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Унаи Эмери. Условия контракта не сообщаются.

Ради перехода в «Астон Виллу» Эмери покинул «Вильярреал», который возглавлял с лета 2020 года. В 2021 году он выиграл с командой Лигу Европы, а в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее Эмери уже работал в АПЛ в 2018 – 2019 годах в «Арсенале». На посту главного тренера «Астон Виллы» он заменил Стивена Джеррарда, который был уволен 21 октября.

На данный момент «Астон Вилла» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Астон Вилла Вильярреал Унаи Эмери Стивен Джеррард
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Источник ФК Астон Вилла
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Gargantua
в Англии он конечно опять провалится, после чего веренется в Испанию, примет какой нибудь середнячок и с ним выиграет еврокубок
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