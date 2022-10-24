ОФИЦИАЛЬНО. Замена Джеррарду. Эмери возглавил Астон Виллу
Испанский тренер покидает «Вильярреал»
«Астон Вилла» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Унаи Эмери. Условия контракта не сообщаются.
Ради перехода в «Астон Виллу» Эмери покинул «Вильярреал», который возглавлял с лета 2020 года. В 2021 году он выиграл с командой Лигу Европы, а в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Ранее Эмери уже работал в АПЛ в 2018 – 2019 годах в «Арсенале». На посту главного тренера «Астон Виллы» он заменил Стивена Джеррарда, который был уволен 21 октября.
На данный момент «Астон Вилла» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.
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