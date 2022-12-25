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Чемпионат мира
25 декабря 2022, 15:14 | Обновлено 25 декабря 2022, 15:15
843
0

Патрис ЭВРА: «Месси перестанет жить в тени Марадоны»

Экс-защитник сборной Франции – о месте Лионеля Месси в истории

25 декабря 2022, 15:14 | Обновлено 25 декабря 2022, 15:15
843
0
Патрис ЭВРА: «Месси перестанет жить в тени Марадоны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрис Эвра

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра оценил место Лионеля Месси в истории после победы на ЧМ-2022:

«После победы на чемпионате мира Месси перестанет жить в тени Диего Армандо Марадоны. Аргентинские фанаты никогда не забудут Марадону, но теперь Месси – единственный. Для них это теперь лучший игрок мира.

Не могу сказать, что Месси – лучший. Не могу сказать, что Криштиану Роналду – лучший. Хочу, чтобы люди прекратили этот спор, потому что у каждого есть свое мнение. Все люди разные вне зависимости от достижений и побед.

Кто-то назовет Месси величайшим из-за победы на чемпионате мира, а кто-то назовет величайшим Роналду, потому что он выиграл Евро. Это сложно, но после победы на чемпионате мира Месси будет среди величайших игроков всех времен в глазах людей, потому что это главный трофей».

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Лионель Месси Диего Марадона Патрис Эвра ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sportskeeda
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