Патрис ЭВРА: «Месси перестанет жить в тени Марадоны»

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра оценил место Лионеля Месси в истории после победы на ЧМ-2022:

«После победы на чемпионате мира Месси перестанет жить в тени Диего Армандо Марадоны. Аргентинские фанаты никогда не забудут Марадону, но теперь Месси – единственный. Для них это теперь лучший игрок мира.

Не могу сказать, что Месси – лучший. Не могу сказать, что Криштиану Роналду – лучший. Хочу, чтобы люди прекратили этот спор, потому что у каждого есть свое мнение. Все люди разные вне зависимости от достижений и побед.

Кто-то назовет Месси величайшим из-за победы на чемпионате мира, а кто-то назовет величайшим Роналду, потому что он выиграл Евро. Это сложно, но после победы на чемпионате мира Месси будет среди величайших игроков всех времен в глазах людей, потому что это главный трофей».