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Англия
25 декабря 2022, 15:01 | Обновлено 25 декабря 2022, 15:09
138
0

Решай сам! Астон Вилла дала Коутиньо разрешение

Бразилец получил шанс на самостоятельность

25 декабря 2022, 15:01 | Обновлено 25 декабря 2022, 15:09
138
0
Решай сам! Астон Вилла дала Коутиньо разрешение
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппе Коутиньо

Полузащитник английской «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо получил от клуба разрешение на самостоятельный поиск новой для себя команды.

В стане бирмингемцев уведомили 30-летнего игрока, что надеются на разрешение сложившейся ситуации с его будущим в самое ближайшее время, то есть – в ходе приближающегося зимнего трансферного окна.

Коутиньо стал игроком «Астон Виллы» летом этого года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах чемпионата Англии, результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что судьба Коутинью в «Астон Вилле» уже решена.

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Источник Football Insider
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