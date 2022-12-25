Решай сам! Астон Вилла дала Коутиньо разрешение

Полузащитник английской «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо получил от клуба разрешение на самостоятельный поиск новой для себя команды.

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

В стане бирмингемцев уведомили 30-летнего игрока, что надеются на разрешение сложившейся ситуации с его будущим в самое ближайшее время, то есть – в ходе приближающегося зимнего трансферного окна.

Коутиньо стал игроком «Астон Виллы» летом этого года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах чемпионата Англии, результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что судьба Коутинью в «Астон Вилле» уже решена.