Коутиньо покинет Астон Виллу

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, скорее всего, покинет «Астон Виллу» во время январского трансферного окна. Об этом сообщают испанские СМИ.

Новый главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, который возглавил команду в конце октября, не видит Коутиньо в команде.

Главным претендентом на Коутиньо сейчас считается «Коринтианс». Однако этот переход выглядит трудноосуществимым с финансовой точки зрения: полноценный трансфер бразильский клуб не может себе позволить, а аренда не устраивает «Астон Виллу».