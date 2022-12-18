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Англия
18 декабря 2022, 11:53 |
462
0

Коутиньо покинет Астон Виллу

Хавбек не нужен Унаи Эмери

18 декабря 2022, 11:53 |
462
0
Коутиньо покинет Астон Виллу
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппе Коутиньо

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, скорее всего, покинет «Астон Виллу» во время январского трансферного окна. Об этом сообщают испанские СМИ.

Новый главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, который возглавил команду в конце октября, не видит Коутиньо в команде.

Главным претендентом на Коутиньо сейчас считается «Коринтианс». Однако этот переход выглядит трудноосуществимым с финансовой точки зрения: полноценный трансфер бразильский клуб не может себе позволить, а аренда не устраивает «Астон Виллу».

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Источник Sport.es
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