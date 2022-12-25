Азар впечатлил Анчелотти на тренировках

Вингер «Реала» Эден Азар несколько дней назад вернулся к тренировкам с «Реалом» после ЧМ-2022. По информации испанских СМИ, тренерский штаб «Реала» был очень приятно впечатлен мотивированностью игрока и его вовлеченнностью в тренировочный процесс.

Азар намерен доказать Анчелотти, что заслуживает места в основном составе. Свой ближайший матч «Реал» проведет 30 декабря против «Вальядолида» в рамках Ла Лиги.

В нынешнем сезоне на счету Азара 1 гол в 6 матчах за «Реал» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет продать Азара.