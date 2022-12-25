Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Азар впечатлил Анчелотти на тренировках
Испания
25 декабря 2022, 14:56 | Обновлено 25 декабря 2022, 14:57
326
0

Азар впечатлил Анчелотти на тренировках

Бельгийский вингер вернулся с большой мотивацией

25 декабря 2022, 14:56 | Обновлено 25 декабря 2022, 14:57
326
0
Азар впечатлил Анчелотти на тренировках
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Реала» Эден Азар несколько дней назад вернулся к тренировкам с «Реалом» после ЧМ-2022. По информации испанских СМИ, тренерский штаб «Реала» был очень приятно впечатлен мотивированностью игрока и его вовлеченнностью в тренировочный процесс.

Азар намерен доказать Анчелотти, что заслуживает места в основном составе. Свой ближайший матч «Реал» проведет 30 декабря против «Вальядолида» в рамках Ла Лиги.

В нынешнем сезоне на счету Азара 1 гол в 6 матчах за «Реал» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет продать Азара.

По теме:
Реал присмотрел в Германии преемника Анчелотти
В Реале устали от игр Мбаппе и его окружения
Алаба в 9-й раз признан лучшим футболистом года в Австрии
Эден Азар Реал Мадрид Карло Анчелотти
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Особенный все. Моуринью принял решение по предложению от сборной Португалии
Футбол | 25 декабря 2022, 12:57 2
Особенный все. Моуринью принял решение по предложению от сборной Португалии
Особенный все. Моуринью принял решение по предложению от сборной Португалии

Португальский тренер определился

ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
Футбол | 24 декабря 2022, 23:59 16
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»
ПОВОРОЗНЮК – Гордону: «Я тебе вырву кадык и отдам волкам на съедение»

Президент «Ингульца» ответил известному журналисту

Названа символическая сборная 2022 года. Без Роналду, но с Месси и Мбаппе
Футбол | 25.12.2022, 03:27
Названа символическая сборная 2022 года. Без Роналду, но с Месси и Мбаппе
Названа символическая сборная 2022 года. Без Роналду, но с Месси и Мбаппе
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Футбол | 24.12.2022, 19:18
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре
Футбол | 25.12.2022, 05:17
ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре
ВИДЕО. Возвращайте! Как игрок Динамо принес победу своей команде на Кипре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО 18+. Рашисты обстреляли центр Херсона, много раненых, есть погибшие
ФОТО 18+. Рашисты обстреляли центр Херсона, много раненых, есть погибшие
24.12.2022, 13:04 17
Война
Джемейн ОРТИС: «Без шансов для Ломаченко в бою с Хейни»
Джемейн ОРТИС: «Без шансов для Ломаченко в бою с Хейни»
23.12.2022, 14:11 3
Бокс
Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо
Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо
23.12.2022, 12:36 23
Футбол
Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов
Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов
24.12.2022, 06:05
Другие виды
Реал готов потратить потратить более 1 млрд евро на Мбаппе
Реал готов потратить потратить более 1 млрд евро на Мбаппе
23.12.2022, 10:13 9
Футбол
Будущая звезда АПЛ? Юный украинский футболист подписал контракт с Челси
Будущая звезда АПЛ? Юный украинский футболист подписал контракт с Челси
23.12.2022, 16:55 2
Футбол
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
25.12.2022, 04:57 4
Футбол
Усик пожертвовал большую сумму на восстановление села в Киевской области
Усик пожертвовал большую сумму на восстановление села в Киевской области
24.12.2022, 05:40 6
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности