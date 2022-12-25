Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я иностранец, но я не тупой»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич дал оценку судейским решениям в некоторых матчах команды в украинской Премьер-лиге в первой части нынешнего сезона-2022/2023.

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– Хочется спросить о судействе. Удаление Мудрика в игре с «Рухом», отмененный гол Зубкова с «Александрией», отмена двух мячей в ворота «Зари». Не много ли спорных моментов за 13 матчей [УПЛ] не в пользу «Шахтера»?

– Есть уровень – игроков, тренеров, судей. Если арбитр это делает специально, в украинском футболе есть проблема. Если же он просто ошибается, то все ошибаются – я, футболисты, – и тогда ничего страшного. Если ошибка повторяется, то все очевидно. Я иностранец, но я не тупой. В этом вопросе надо работать и защищать интересы клуба. Я говорю об этом в интервью, но за каждое интервью может быть наказание, штрафы. Мы должны концентрироваться на футбольном поле, отдавать там максимум. Я вижу, что такое случается не только у нас, но у других команд: кому-то дают очки, у кого-то забирают. Это повторяется, и мы должны говорить об этом. Повторюсь: если это делается специально, у нас проблема, если же вопрос человеческой ошибки, то все совершенствуются, и в этом нет ничего страшного. Надо смотреть на то, как часто это повторяется, и тогда реагировать.

«Шахтер» в турнирной таблице УПЛ занимает 2 место с 30 очками после 13 матчей. Лидирует Днепр-1, у которого 35 пунктов после 14 встреч.

Ранее Игор Йовичевич высказался об изменениях, которые имели место в «Шахтере» в первой части сезона.