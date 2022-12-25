Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина СВИТОЛИНА: «Пусть ваши дни будут наполнены радостью, любовью и миром»
Другие новости
25 декабря 2022, 14:21 | Обновлено 25 декабря 2022, 14:26
349
0

Элина СВИТОЛИНА: «Пусть ваши дни будут наполнены радостью, любовью и миром»

Украинская теннисистка поздравила с Рождеством

25 декабря 2022, 14:21 | Обновлено 25 декабря 2022, 14:26
349
0
Элина СВИТОЛИНА: «Пусть ваши дни будут наполнены радостью, любовью и миром»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

28-летняя Элина Свитолина в своем Инстаграм поделилась новым постом, который посвящен Рождеству Христову, отмечаемому сегодня, 25 декабря. Украинка опубликовала праздничную фото своей семьи – с супругом Гаэлем Монфисом и новорожденной дочки Скай, а также написала поздравление.

«Поздравляем всю вашу семью и близких с Рождеством! Пусть ваши дни будут наполнены радостью, любовью и миром. Счастливых праздников».

Ранее Элина Свитолина сообщила, что провела тренировку с Монфисом.

По теме:
Известен победитель командного турнира в ОАЭ. Свентек проиграла в финале
ФОТО. Сердце, мозг и яйца. Первая ракетка мира Алькарас сделал первое тату
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
Элина Свитолина Гаэль Монфис фото
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
Футбол | 25 декабря 2022, 04:27 0
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции

В Аргентине набирает обороты петиция в ответ на просьбу переиграть финал ЧМ-2022

ВИДЕО. ATP опубликовала 100 лучших розыгрышей сезона
Теннис | 25 декабря 2022, 00:59 0
ВИДЕО. ATP опубликовала 100 лучших розыгрышей сезона
ВИДЕО. ATP опубликовала 100 лучших розыгрышей сезона

Больше получаса лучших моментов года

Оглашен топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Месси – первый
Футбол | 25.12.2022, 01:39
Оглашен топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Месси – первый
Оглашен топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Месси – первый
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я иностранец, но я не тупой»
Футбол | 25.12.2022, 14:40
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я иностранец, но я не тупой»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я иностранец, но я не тупой»
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Футбол | 25.12.2022, 04:57
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будущая звезда АПЛ? Юный украинский футболист подписал контракт с Челси
Будущая звезда АПЛ? Юный украинский футболист подписал контракт с Челси
23.12.2022, 16:55 2
Футбол
Эдди ХИРН: «В конце девятого раунда я думал, что Джошуа победит Усика»
Эдди ХИРН: «В конце девятого раунда я думал, что Джошуа победит Усика»
24.12.2022, 20:30 1
Бокс
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
В боях за Бахмут погиб фанат киевского Динамо
24.12.2022, 03:24 1
Война
Назван список лучших теннисистов в истории. Джокович обогнал Федерера
Назван список лучших теннисистов в истории. Джокович обогнал Федерера
23.12.2022, 18:59
Теннис
Месси: уйти нельзя, остаться
Месси: уйти нельзя, остаться
24.12.2022, 11:20 18
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
24.12.2022, 19:18 25
Футбол
Промоутер: «Хейни будет драться с Ломаченко. Он выйдет в ринг с мастером»
Промоутер: «Хейни будет драться с Ломаченко. Он выйдет в ринг с мастером»
24.12.2022, 17:10
Бокс
Мантия Гарри Поттера. Месси предложили 1 миллион долларов за бишт из Катара
Мантия Гарри Поттера. Месси предложили 1 миллион долларов за бишт из Катара
23.12.2022, 18:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности