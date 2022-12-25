Элина СВИТОЛИНА: «Пусть ваши дни будут наполнены радостью, любовью и миром»

28-летняя Элина Свитолина в своем Инстаграм поделилась новым постом, который посвящен Рождеству Христову, отмечаемому сегодня, 25 декабря. Украинка опубликовала праздничную фото своей семьи – с супругом Гаэлем Монфисом и новорожденной дочки Скай, а также написала поздравление.

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«Поздравляем всю вашу семью и близких с Рождеством! Пусть ваши дни будут наполнены радостью, любовью и миром. Счастливых праздников».

Ранее Элина Свитолина сообщила, что провела тренировку с Монфисом.